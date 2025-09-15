SHBA-ja thotë se i duhet partner që e kupton nevojën për t’i evituar veprimet destabilizuese

Ambasada e SHBA-së në Kosovë ka thënë se dëshiron që të ecë para me qeverinë në detyrë, por ka shtuar se ka nevojë për partner të përkushtuar dhe që e kupton nevojën për evitimin e veprimeve destabilizuese.
Në përgjigje për KOHËN, Ambasada ka thënë se e ngarkuara me punë Anu Prattipati, ia ka shprehur shqetësimet dhe qëndrimet e SHBA-së gjatë takimeve të rregullta që ka pasur me kryeministrin në detyrë Albin Kurti.
SHBA-ja javën e kaluar pezulloi dialogun e planifikuar strategjik me Kosovën.
“SHBA-ja gjithmonë do të jetë mike e afërt e popullit të Kosovës, dhe ne jemi plotësisht të përkushtuar ndaj partneritetit tonë. Megjithatë, SHBA-ja i nxitë partnerët të punojnë në mënyrë konstruktive për ta siguruar stabilitetin dhe sigurinë. Ne duam të ecim para me qeverinë e përkohshme, por na duhet një partner që kupton nevojën për t’i evituar veprimet destabilizuese dhe është i përkushtuar për të çuar përpara stabilitetin rajonal dhe të mbrojë të drejtat e gjithë qytetarëve të Kosovës. Ne do të vazhdojmë t’i vlerësojmë veprimet e qeverisë në detyrë. Nuk kemi asgjë për të shtuar në këtë pikë”, thuhet në përgjigjen e Ambasadës.
Ndërkohë Ambasada nuk ka komentuar takimet që Prattipati i ka pasur me liderët e partive që në legjislaturën e kaluar ishin në opozitë.