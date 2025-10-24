SHBA-ja vendos sanksione ndaj presidentit kolumbian për pretendime lidhur me trafikun e drogës

SHBA-ja ka njoftuar se ka vendosur sanksione ndaj presidentit kolumbian, Gustavo Petro, duke përmendur dështimin e supozuar të administratës së tij për të luftuar tregtinë e paligjshme të drogës, transmeton Anadolu.
Zyra e Kontrollit të Aseteve të Huaja e Departamentit të Thesarit të SHBA-së tha se përcaktimi përfshin gjithashtu kufizime për familjen dhe bashkëpunëtorët e ngushtë të presidentit Petro.
“Që kur presidenti Gustavo Petro erdhi në pushtet, prodhimi i kokainës në Kolumbi ka shpërthyer në shkallën më të lartë në dekada, duke përmbytur SHBA-në dhe duke helmuar amerikanët”, tha Scott Bessent, sekretar i Thesarit.
Bessent tha se Petro “ka lejuar që kartelet e drogës të lulëzojnë dhe ka refuzuar ta ndalojë këtë aktivitet”.
“Sot, presidenti Trump po ndërmerr veprime të forta për të mbrojtur kombin tonë dhe për ta bërë të qartë se nuk do të tolerojmë trafikimin e drogës në kombin tonë”, shtoi ai.