SHBA-ja: Vendosja e ushtrisë libaneze në jug është “kritike” për stabilitetin

Ambasada e SHBA-së në Bejrut tha se zgjerimi i vendosjes së Forcave të Armatosura Libaneze (LAF) në Libanin jugor është një hap “kritik” drejt forcimit të stabilitetit në vend, transmeton Anadolu.
“Prania e zgjeruar e Ushtrisë Libaneze në jug dhe përpjekjet e vazhdueshme për të rivendosur sovranitetin shtetëror në të gjithë vendin përfaqësojnë hapa kritikë përpara për stabilitetin e Libanit”, tha ambasada në një deklaratë në platformën e kompanisë amerikane të mediave sociale X.
Sipas deklaratës, ambasadori i SHBA-së në Liban, Michelle Issa, u takua me ministrin e Mbrojtjes të Libanit, Michel Menassa, gjatë së cilës ata diskutuan “rolin kyç të LAF-së si garantuesi i vetëm i sigurisë së Libanit”.
Veçmas, ambasada tha se Issa u takua gjithashtu me ministrin libanez të Punëve Publike dhe Transportit, Fayez Rasamny, për të diskutuar “planet për rehabilitimin dhe modernizimin e infrastrukturës së transportit në të gjithë Libanin”.
Takimi trajtoi gjithashtu “perspektivën e përpjekjeve transparente, të udhëhequra nga qeveria, për rindërtim në jug”, shtoi deklarata.
Presidenti libanez, Joseph Aoun, tha më 16 tetor se Libani planifikonte të rriste numrin e ushtarëve të vendosur në jug në 10.000 deri në fund të vitit sipas një marrëveshjeje armëpushimi me Izraelin, por tha se sulmet izraelite kanë penguar përfundimin e procesit.
Një armëpushim ka qenë në fuqi në Liban që nga nëntori i vitit 2024, pas më shumë se një viti sulmesh që vranë më shumë se 4.000 njerëz dhe plagosën 17.000 të tjerë në sfondin e luftës izraelite në Gaza.
Ushtria izraelite duhej të tërhiqej nga Libani jugor në janar të këtij viti sipas armëpushimit, por në vend të kësaj u tërhoq vetëm pjesërisht dhe vazhdon të mbajë një prani ushtarake në pesë pika kufitare.