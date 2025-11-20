SHBA me plan të ri paqeje për Ukrainën që përfshin dorëzimin e territoreve

Sipas disa mediave ndërkombëtare, Shtetet e Bashkuara kanë propozuar një plan të ri paqeje për t’i dhënë fund luftës në Ukrainë, i cili kërkon që Kievi të dorëzojë pjesë të Donbasit, të përgjysmojë ushtrinë dhe të heqë dorë nga disa kategori armësh. Raportohet se plani është hartuar në konsultim me zyrtarë rusë.
Burime ukrainase e kanë quajtur propozimin “të papranueshëm” dhe “të njëanshëm në favor të Rusisë”. Ndërkohë, Rusia ka mohuar ekzistencën e një plani të tillë, duke thënë se nuk ka marrë asnjë informacion zyrtar nga SHBA-ja.
Plani vjen para takimit të presidentit Volodymyr Zelenskyy me zyrtarë amerikanë në Kiev dhe në një moment kur Ukraina po përballet me humbje territori në lindje dhe kërkon ndihmë të shtuar ushtarake nga aleatët. Në terren, sulmet e fundit ruse kanë lënë të paktën 25 të vrarë në Ukrainë. /mesazhi