SHBA, përmbytjet godasin qendrën mjekësore “Palisades” në New Jersey

Përmbytje të mëdha kanë goditur qendrën mjekësore “Palisades” në kontin Hudson në New Jersey të SHBA-së, raporton Anadolu.
Pamjet tregojnë stafin e spitalit dhe pacientët në përpjekje për të arritur te automjetet e tyre të zhytura në ujërat e përmbytjes pasi shirat e rrëmbyeshëm përmbytën zonën.
Meqenëse spitali ndodhet buzë ujit dhe në një zonë relativisht të ulët përgjatë bregdetit të lumit Hudson, ai është më i prekshëm nga rreziku i përmbytjeve.
Sipas raporteve të mediave, rreth 51 pacientë u transferuan nga spitali në një strukturë tjetër për shkak të shqetësimeve lidhur me energjinë elektrike dhe sigurinë.