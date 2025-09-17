SHBA: Rashida Tlaib kërkon embargo armësh ndaj Izraelit

Kongresistja palestinezo-amerikane, Rashida Tlaib, ka bërë thirrje për veprime kundër Izraelit pas raportit të Komisionit Hetimor të OKB-së, i cili konfirmoi se ushtria izraelite po kryen gjenocid në Gaza.
“Ndërsa regjimi i aparteidit përshpejton shkatërrimin dhe spastrimin etnik të Gazës, OKB ka konkluduar atë që ne tashmë e dinim: Izraeli, me mbështetje të plotë nga SHBA, po kryen gjenocid në Palestinë,” shkroi ajo në një postim në rrjetet sociale.
“Bojkoti, tërheqja e investimeve, sanksionet. Një embargo armësh është minimumi i domosdoshëm. Liri për Palestinën.” /mesazhi