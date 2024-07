SHBA ripohon mbështetjen për zgjidhjen me dy shtete pas votimit të Iz’raelit që e kundërshtoi atë

SHBA-ja ka riafirmuar mbështetjen e saj për një zgjidhje me dy shtete pasi ligjvënësit izraelitë votuan kundër krijimit të një shteti palestinez me arsyetimin se ai do të përbënte një “kërcënim ekzistencial”.

“Unë mendoj se mënyra më e mirë për t’iu përgjigjur kësaj është thjesht të përsëris besimin tonë të fortë në fuqinë dhe premtimin e zgjidhjes me dy shtete,” tha zëdhënësi i Këshillit të Sigurisë Kombëtare, John Kirby.

Ai nuk pranoi të komentonte drejtpërdrejt votën e aleatit kryesor të Izraelit, e cila u kritikua nga udhëheqësit palestinezë dhe komuniteti ndërkombëtar, përfshirë OKB-në.

Kirby u tha gazetarëve se “ne do të vazhdojmë të bëjmë gjithçka që mundemi për të arritur” një zgjidhje me dy shtete.

Zëdhënësi i Departamentit të Shtetit Vedant Patel tha: “Unë mendoj se mund të nënkuptohet me siguri se një pjesë e legjislacionit që është në kundërshtim me zgjidhjen me dy shtete nuk është diçka për të cilën do të ishim të emocionuar”.

Ne raportuam më herët se parlamenti i Izraelit, Knesset, miratoi një rezolutë që thoshte se një shtet palestinez në tokën e pushtuar nga ushtria izraelite do të “përjetësonte konfliktin izraelito-palestinez dhe do të destabilizonte rajonin”.