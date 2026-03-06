SHBA rrit nivelet e rrezikut të udhëtimit për disa vende mes përshkallëzimit të tensioneve me Iranin

SHBA-ja ka rritur paralajmërimet për rrezikun e udhëtimit për nëntë vende në Lindjen e Mesme, duke u kërkuar qytetarëve amerikanë të rishqyrtojnë planet e udhëtimit dhe të tregojnë kujdes të shtuar, ndërsa tensionet përshkallëzohen në rajon, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, Departamenti Amerikan i Shtetit tha se nivelet e azhurnuara të këshillave për udhëtim vijnë ndërsa përshkallëzimi ushtarak vazhdon dhe konflikti rrezikon të përhapet në vendet fqinje.
Departamenti tha se zhvillimet e fundit, përfshirë sulmet ajrore dhe operacionet ushtarake të vazhdueshme, mund të rrisin rrezikun e sulmeve me raketa ose dronë dhe të çojnë në shqetësime të papritura të sigurisë në disa zona.
Ai u bëri thirrje qytetarëve amerikanë që ndodhen aktualisht në Lindjen e Mesme të ndjekin udhëzimet e sigurisë të lëshuara nga ambasadat dhe konsullatat amerikane, të shmangin zonat ku mund të ndodhin tensione ose aktivitet ushtarak dhe të regjistrohen në programin e regjistrimit të udhëtarëve të qeverisë për të marrë alarme sigurie.
Paralajmërimi vjen mes tensioneve të larta pas sulmeve të SHBA-së dhe Izraelit ndaj Iranit që kanë rezultuar në qindra viktima dhe kanë shkaktuar përgjigje ushtarake hakmarrëse nga Teherani.
Irani ka synuar vende brenda Izraelit si dhe baza të lidhura me asetet amerikane në rajon.
Vëzhguesit thonë se përballja e vazhdueshme midis Iranit nga njëra anë dhe SHBA-së dhe Izraelit nga ana tjetër ka ngritur frikën e një konflikti më të gjerë rajonal që mund të përfshijë disa vende në të gjithë Lindjen e Mesme, ndërsa tensionet dhe aktiviteti ushtarak intensifikohen.