SHBA shpall organizatat e Vëllazërisë Myslimane në Egjipt, Liban dhe Jordani si “terroriste”

Shtetet e Bashkuara kanë shpallur organizatat e Vëllazërisë Myslimane në Egjipt, Liban dhe Jordani si grupe “terroriste”, në kuadër të një fushate të ashpërsuar të Uashingtonit kundër asaj që i quan rivalë të Izraelit në mbarë botën.
Vendimi u mor të martën, disa javë pasi presidenti Donald Trump nënshkroi një urdhër ekzekutiv që udhëzonte administratën e tij të nisë procesin e futjes në listë të zezë të këtyre organizatave. Departamenti amerikan i Thesarit i shpalli degët në Egjipt dhe Jordani si “terroristë globalë të sanksionuar posaçërisht”, ndërsa Departamenti i Shtetit e futi organizatën libaneze në listën më të rëndë – “Organizatë e Huaj Terroriste” (FTO).
Administrata Trump e arsyetoi vendimin me pretendime për mbështetje të grupit palestinez Hamas dhe “veprimtari kundër interesave izraelite në Lindjen e Mesme”.
“Degët e Vëllazërisë Myslimane paraqiten si organizata qytetare legjitime, ndërkohë që prapa skenave mbështesin hapur grupe terroriste si Hamasi,” thuhet në një deklaratë të Thesarit amerikan.
Salah Abdel Haq, udhëheqësi i përkohshëm i Vëllazërisë Myslimane në Egjipt, e hodhi poshtë kategorikisht këtë shpallje, duke deklaruar se grupi do të ndjekë “të gjitha rrugët ligjore për ta kundërshtuar këtë vendim, i cili dëmton miliona myslimanë në mbarë botën”.
Ai sugjeroi se vendimi i SHBA-së u nxit nga presioni i Izraelit dhe Emirateve të Bashkuara Arabe në Uashington. “Ne mohojmë çdo pretendim se Vëllazëria Myslimane Egjiptiane ka drejtuar, financuar apo mbështetur terrorizmin,” tha Abdel Haq për Al Jazeera. “Ky vendim nuk bazohet në prova të besueshme, por në presion të jashtëm nga Emiratet dhe Izraeli.”
Sanksionet amerikane e bëjnë të paligjshme çdo formë mbështetjeje materiale për këto grupe dhe parashikojnë masa ekonomike për të bllokuar burimet e tyre financiare. Statusi FTO sjell edhe ndalimin e hyrjes në SHBA për anëtarët e organizatave të shpallura.
Vëllazëria Myslimane
E themeluar në vitin 1928 nga dijetari egjiptian Hassan al-Banna, Vëllazëria Myslimane ka degë dhe organizata të lidhura në të gjithë Lindjen e Mesme, përfshirë parti politike dhe shoqata sociale. Grupi dhe aleatët e tij pretendojnë se janë të përkushtuar ndaj pjesëmarrjes paqësore politike.
Në Liban, dega e njohur si al-Jamaa al-Islamiya përfaqësohet në Parlamentin libanez. Në Jordani, krahu politik i grupit, Fronti i Veprimit Islamik, fitoi 31 vende në zgjedhjet parlamentare të vitit 2024, ndonëse autoritetet jordaneze e ndaluan organizatën vitin e kaluar, duke e akuzuar për lidhje me një komplot sabotimi.
Në Egjipt, Vëllazëria Myslimane fitoi zgjedhjet e vetme presidenciale të mbajtura në mënyrë demokratike në vitin 2012. Presidenti Mohamed Morsi u rrëzua nga pushteti një vit më vonë me një grusht shteti ushtarak dhe vdiq në burg në vitin 2019. Që prej vitit 2013, autoritetet egjiptiane e kanë shpallur organizatën të jashtëligjshme dhe kanë ndërmarrë një goditje të gjerë ndaj drejtuesve dhe anëtarëve të saj.
Të martën, Ministria e Jashtme e Egjiptit e përshëndeti vendimin e SHBA-së, duke e quajtur atë një “hap kyç” që pasqyron “rrezikun e kësaj organizate dhe ideologjinë e saj ekstremiste”.
Organizatat e frymëzuara nga Vëllazëria Myslimane në rajon kanë qenë kritikë të zëshëm të luftës shkatërrimtare të Izraelit në Gaza. Në Liban, al-Jamaa al-Islamiya ka mbështetur Hezbollahun në atë që u quajt “fronti i mbështetjes” për Gazën, që kulmoi me një luftë të hapur në shtator 2024.
Në një reagim të fundit, al-Jamaa al-Islamiya theksoi se është një lëvizje politike dhe shoqërore e licencuar, që vepron hapur sipas ligjit libanez prej dekadash. “Ky është një vendim politik dhe administrativ amerikan, pa bazë në ndonjë vendim gjyqësor libanez apo ndërkombëtar, dhe nuk ka efekt ligjor brenda Libanit,” thuhet në deklaratën e saj.
Organizata shtoi se shpallja amerikane “i shërben interesave të okupimit izraelit, i cili vazhdon agresionet kundër vendit dhe popullit tonë”.
Pasojat në Shtetet e Bashkuara
Në Shtetet e Bashkuara dhe në vende të tjera perëndimore, aktivistë të krahut të djathtë kanë tentuar prej vitesh të demonizojnë komunitetet myslimane të emigrantëve dhe kritikët e Izraelit, duke i akuzuar për lidhje me Vëllazërinë Myslimane.
Disa aleatë të ashpër të Donald Trump në Kongres kanë kërkuar prej vitesh futjen e këtij grupi në listën e zezë.
Pas urdhrit të Trumpit për shpalljen e degëve të Vëllazërisë Myslimane në Liban, Egjipt dhe Jordani si “organizata terroriste”, guvernatorët republikanë të Teksasit dhe Floridës ndërmorën hapa për të goditur organizatën kryesore për të drejtat civile të myslimanëve në SHBA.
Të dy shtetet e shpallën Këshillin për Marrëdhënie Amerikano-Islamike (CAIR), së bashku me Vëllazërinë Myslimane, si “organizata terroriste”.
CAIR, e cila mohon çdo lidhje me Vëllazërinë Myslimane, i ka paditur autoritetet përkatëse në gjykatë, duke e kundërshtuar këtë vendim. /mesazhi