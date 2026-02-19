SHBA tërheq të gjitha forcat e mbetura nga Siria

Shtetet e Bashkuara kanë vendosur të tërheqin të gjitha trupat e mbetura nga Siria, rreth 1.000 ushtarë, pas reduktimeve graduale gjatë muajve të fundit, raportojnë mediat amerikane.
Duke cituar zyrtarë amerikanë, gazeta The Wall Street Journal shkruan se tërheqja pritet të përfundojë brenda dy muajve të ardhshëm.
Sipas raportit, Uashingtoni ka arritur në përfundimin se prania ushtarake amerikane në Siri nuk është më e nevojshme, duke përmendur shpërbërjen e organizatës terroriste YPG.
Ushtria amerikane ka përfunduar tashmë tërheqjen nga garnizoni i Al Tanf, një pikë kyçe pranë kufijve të Sirisë me Jordaninë dhe Irakun, si dhe nga baza Al Shaddadi në verilindje të vendit, më herët gjatë këtij muaji.
Raporti thekson se kjo tërheqje nuk lidhet me dislokimet aktuale detare dhe ajrore të SHBA-së në Lindjen e Mesme, të cilat synojnë të jenë të gatshme për sulme të mundshme ndaj Iranit nëse dështojnë bisedimet për programin bërthamor.
Po ashtu, thuhet se Irani ka paralajmëruar se do të shënjestrojë forcat amerikane në rajon në rast të sulmeve ajrore nga SHBA-ja.
Duke cituar një zyrtar të lartë amerikan, raporti nënvizon se tërheqja po bëhet ndërkohë që qeveria siriane po merr përsipër operacionet kundër terrorizmit, ndërsa forcat amerikane mbeten të gatshme të reagojnë ndaj çdo kërcënimi nga grupi ekstremist ISIS (Daesh).
Së fundmi, qeveria siriane mori kontrollin e bazës strategjike Al Tanf, e vendosur në trekëndëshin kufitar mes Irakut dhe Jordanisë, pasi SHBA-ja u tërhoq pas afro 10 vitesh prani.
SHBA-ja e kishte përdorur bazën e Al Tanf, të zgjeruar në vitet 2017–2018, së bashku me balona vëzhgimi, për të monitoruar aktivitetet ushtarake të grupeve të mbështetura nga Irani dhe të Daesh-it përgjatë një zone prej qindra kilometrash mes kufirit me Jordaninë dhe lumit Eufrat. /mesazhi