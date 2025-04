Shefi i dizajnit të Mercedes thotë se AI “do t’i bëjë jashtë mode” dizajnerët

Shefi i dizajnit i Mercedes-Benz ka sugjeruar se Inteligjenca Artificiale mund t’i bëjë “jashtë mode” projektuesit e makinave në 10 vjet.

Gordon Wagener e bëri deklaratën teksa fliste kohët e fundit në një ngjarje për kompleksin e ri të apartamenteve Mercedes-Benz Places në Miami.

Dhe kjo paraqet një lajm të keq për ata që kërkojnë të përfshihen në një industri që po kalon një transformim të madh që po udhëhiqet nga elektrifikimi dhe teknologjitë e reja në zhvillim.

Për sa kohë që makinat kanë ekzistuar, dizajnerët kanë luajtur një rol të rëndësishëm në dallimin e një automjeti nga tjetri dhe për t’i dhënë makinave identitetin e tyre individual.

Ndërsa më shumë makina kalojnë në grupe elektrike me pak dallime midis tyre, puna e projektuesve mund të bëhet më e rëndësishme se kurrë.

Megjithatë, sipas Wagener, pasuesi i tij do të jetë një makinë.

“Ne punojmë me AI tani”, i tha ai ABC News. “Është duke u përmirësuar çdo ditë. AI do të ndryshojë në mënyrë drastike mënyrën se si ne projektojmë. Unë mendoj se në 10 vjet ndoshta shumica e dizajnit do të bëhet nga AI dhe kjo do t’i bëjë dizajnerët ‘të dalë mode’. Pasardhësi im do të jetë një makinë dhe do të jetë shumë më lirë se paga ime”.

Ndërsa nuk mund të mohohet se AI premton “të shkundë shumë industri”, mbetet për t’u parë se sa mirë do të jetë në gjendje të projektojë një makinë që të tërheqë dëshirat e njerëzve.