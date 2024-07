Shefi i He’zbo’llahut: Do të vazhdojmë të lu’ftojmë derisa të jetë e nevojshme

Në një fjalim televiziv Hassan Nasrallah, lideri i grupit të armatosur libanez, thotë se Izraeli nuk ka arritur fitore “asnjë fitore” në Gaza dhe se e gjithë bota e kupton se nuk mund të arrijë disfatën ndaj Hamasit, prandaj thirrjet për armëpushim kanë i rritur.

Në negociatat për një armëpushim në Rripin e Gazës, Nasrallah tha: ” Hamasi po negocion në emër të të gjithë boshtit të rezistencës – çfarëdo që të bjerë dakord, ne do të biem dakord”.

“Ata na përditësojnë dhe pëlqejnë të dëgjojnë mendimet tona”, vazhdoi ai. “Ne u themi atyre që të marrin vendimin sepse nuk duam që askush të thotë se fronti ynë është i lodhur … ne do të vazhdojmë të luftojmë derisa të jetë e nevojshme.”

Hezbollahu ka thënë shpesh se sulmet e tij në veri të Izraelit do të pushojnë pasi të ndalojnë luftimet në Gaza dhe lufta të përfundojë.

“We have risen up for truth [Gaza] so we do not care about death” – Sayed Hassan Nasrallah

To the brothers and sisters rising up for Gaza and against Western Liberal LGBTQ as necessary in your countries , if you side with the truth of Allah ,do not fear! pic.twitter.com/IGOG7DVqk1

— 🇵🇸Islamic Resistance🇿🇦 (@resistance_sa) July 8, 2024