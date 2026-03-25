Shefi i IAEA-së, Grossi pret bisedime më të gjera mes SHBA-së dhe Iranit në Pakistan

Drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike (IAEA), Rafael Grossi tha sot se pret që SHBA-ja dhe Irani të zhvillojnë bisedime këtë fundjavë në Islamabad të Pakistanit, duke shtuar se negociatat ka të ngjarë të jenë më të gjera në fushëveprim, transmeton Anadolu.
Në një intervistë për gazetën italiane “Corriere della Sera”, Grossi tha se diskutimet pritet të mbulojnë raketat, milicitë e lidhura me Iranin dhe garancitë e sigurisë për Teheranin. “Këtë herë në tryezë do të jenë gjithashtu raketat, milicitë e aleatuara me Republikën Islamike, garancitë e sigurisë për Iranin”, tha ai.
Grossi tha se një zgjidhje e përkohshme mund të jetë e mundur, duke theksuar se ajo nuk duhet të jetë ushtarake.
“Ekzistojnë plane alternative diplomatike që do të lejonin si një zgjidhje që thotë se për momentin nuk do të ketë më pasurim sepse situata politike, ushtarake dhe e besimit nuk e lejon; ashtu edhe në parim të rivlerësojnë çështjen pas 5 ose 10 vitesh”, shtoi ai.
SHBA-ja dhe Izraeli kanë vazhduar sulmet ajrore ndaj Iranit që nga 28 shkurti, duke vrarë deri më tani mbi 1.340 njerëz, përfshirë udhëheqësin e atëhershëm suprem Ali Khamenei.
Teherani është kundërpërgjigjur me sulme me dronë dhe raketa që kanë shënjestruar Izraelin, së bashku me Jordaninë, Irakun dhe vendet e Gjirit që strehojnë asete ushtarake amerikane, duke shkaktuar viktima dhe dëme në infrastrukturë ndërkohë që ka prishur tregjet dhe aviacionin global.