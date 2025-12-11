Shefi i NATO-s, Rutte minimizon shqetësimet mbi strategjinë e re të SHBA-së

Shefi i NATO-s, Mark Rutte minimizoi sot shqetësimet lidhur me dokumentin e ri të strategjisë kombëtare të sigurisë së SHBA-së, duke theksuar se administrata e Trumpit mbetet e përkushtuar ndaj Aleancës, transmeton Anadolu.
Duke folur në konferencën për mediat me kancelarin gjerman Friedrich Merz në Berlin, Rutte tha se aleatët janë të vetëdijshëm për pritjet e presidentit amerikan Donald Trump dhe kanë ndërmarrë hapa për të rritur shpenzimet e tyre të mbrojtjes dhe për të marrë më shumë përgjegjësi.
“Si sekretar i përgjithshëm i NATO-s, sigurisht që fokusi im kryesor është të sigurohem që Aleanca të jetë e sigurt në tërësi. Kur unë e shoh strategjinë kombëtare të sigurisë së SHBA-së, ajo thotë qartë se SHBA-ja është e përkushtuar ndaj Evropës”, tha Rutte.
“SHBA-ja është e përkushtuar ndaj NATO-s. Në mënyrë që e gjithë Aleanca të qëndrojë e sigurt, pranon se nevojitet bashkëpunim i fortë brenda NATO-s, midis aleatëve evropianë, Kanadasë dhe SHBA-së”, shtoi ai.
Dokumenti i ri i strategjisë kombëtare të sigurisë së SHBA-së, i publikuar javën e kaluar, përshkroi prioritetet e administratës së Trumpit në politikën e jashtme dhe të sigurisë. Ai u përqendrua në rajonin Indo-Paqësor ndërsa hodhi poshtë karakterizimin e Rusisë nga qeveritë evropiane si “kërcënim ekzistencial”.
Dokumenti kishte pikëpamje kritike për pranimin e anëtarëve të rinj në NATO, duke theksuar se është koha për t’u larguar nga shikimi i NATO-s “si aleancë në zgjerim të vazhdueshëm”.