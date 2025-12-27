Shefi i OKB-së dënon sulmin vdekjeprurës ndaj xhamisë në Homs të Sirisë

Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, ka dënuar ashpër sulmin vdekjeprurës ndaj një xhamie në qytetin Homs, në Sirinë qendrore, duke theksuar se sulmet ndaj civilëve dhe vendeve të kultit janë të papranueshme.
Në një deklaratë të publikuar të premten, Guterres tha se autorët e sulmit duhet të identifikohen dhe të mbahen përgjegjës. “Sulmet kundër civilëve dhe vendeve të adhurimit janë të papranueshme”, u shpreh ai, sipas zëdhënësit të tij, Stephane Dujarric.
Shefi i OKB-së shprehu gjithashtu ngushëllimet për familjet e viktimave dhe solidaritetin me të plagosurit, duke u uruar atyre shërim të shpejtë dhe të plotë.
Të paktën tetë persona u vranë dhe 18 të tjerë u plagosën në sulmin që ndodhi në xhaminë Imam Ali ibn Abi Talib, në lagjen Wadi al-Dhahab të Homsit.
Ngjarja ndodh në një kohë kur administrata e re siriane po përpiqet të forcojë sigurinë në të gjithë vendin dhe të ndjekë elementë të regjimit të mëparshëm, të akuzuar për nxitje të trazirave. /mesazhi