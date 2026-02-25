Shefi i OKB-së: Lufta në Ukrainë mbetet “njollë në ndërgjegjen tonë kolektive”

Sekretari i përgjithshëm i OKB-së, Antonio Guterres, ka deklaruar se lufta në Ukrainë vazhdon të rëndojë rëndë mbi komunitetin ndërkombëtar, duke e cilësuar atë një dështim moral katër vjet pas fillimit, transmeton Anadolu.
“Katër vjet pasi Federata Ruse nisi pushtimin në shkallë të plotë të Ukrainës, lufta mbetet një njollë në ndërgjegjen tonë kolektive”, tha Guterres në një deklaratë të transmetuar në emër të tij nga shefja e çështjeve politike të OKB-së, Rosemary DiCarlo, gjatë sesionit të nivelit të lartë të Këshillit të Sigurimit për Ukrainën.
Duke theksuar se “kostoja njerëzore është katastrofike,” ai theksoi se viti i kaluar ishte më vdekjeprurësi për civilët ukrainas që nga viti 2022, pavarësisht përpjekjeve diplomatike për t’i dhënë fund luftimeve.
Ai tha se më shumë se 15 mijë civilë janë vrarë dhe mbi 41 mijë janë plagosur që nga fillimi i luftës, ndërsa miliona njerëz janë detyruar të largohen nga shtëpitë e tyre dhe miliona të tjerë kanë nevojë për ndihmë jetike.
Duke theksuar ndikimin mbi fëmijët, Guterres tha se “gjendja e fëmijëve ukrainas është veçanërisht e rëndë”.
Ai tha se më shumë se 3.200 fëmijë janë vrarë ose plagosur, mbi një e treta mbeten të zhvendosur, ndërsa rreth 2.2 milionë kanë nevojë për ndihmë humanitare.
Duke dënuar sulmet ndaj civilëve dhe infrastrukturës, ai theksoi: “E drejta humanitare ndërkombëtare është e qartë, sulmet ndaj civilëve dhe infrastrukturës civile janë rreptësisht të ndaluara”.
“I dënoj të gjitha sulmet e tilla, pavarësisht se ku ndodhin”, shtoi ai.
Duke paralajmëruar për rreziqet që lidhen me objektet bërthamore të Ukrainës, Guterres tha: “Kjo lojë e papranueshme e ruletës bërthamore duhet të ndalet menjëherë”.
Ai mirëpriti gjithashtu shkëmbimet e vazhdueshme të të burgosurve dhe bëri thirrje që të ndaluarit të trajtohen në mënyrë njerëzore dhe të lirohen në përputhje me të drejtën ndërkombëtare, ndërsa kërkoi kthimin e fëmijëve ukrainas të transferuar në Rusi ose në zonat e pushtuara.
“Është koha për një armëpushim të menjëhershëm, të plotë dhe pa kushte, hapi i parë drejt një paqeje të drejtë që shpëton jetë dhe i jep fund vuajtjeve të pafundme”, tha ai.