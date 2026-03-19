Shefi i OKB-së për ndihmat humanitare: Libani mund të bëhet Gaza e ardhshme

Kriza humanitare në Liban e shkaktuar nga sulmet e vazhdueshme të Izraelit rrezikon të bëhet e ngjashme me atë të parë në Gaza.
Kështu ka thënë për Euronews, Tom Fletcher, Nënsekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara për Çështjet Humanitare dhe Koordinatori i Ndihmës Emergjente.
“Kam frikë se Libani mund të jetë Gaza e ardhshme”, ka thënë Shefi Humanitar i OKB-së.
“Në fakt, kam frikë sepse kjo është ajo që po dëgjojmë nga disa ministra izraelitë tani, të cilët po flasin me një gjuhë gjithnjë e më agresive për atë që planifikojnë t’i bëjnë Libanit”.
Siç vë në pah Euronews, sulmet e Izraelit janë përqendruar kryesisht në Libanin jugor dhe në periferitë jugore të Bejrutit.
Ministri i Mbrojtjes i Izraelit, Israel Katz, ka paralajmëruar se libanezët e zhvendosur të detyruar të largohen nga shtëpitë e tyre nuk do të lejohen të kthehen derisa të garantohet siguria e izraelitëve në veri, duke bërë krahasime me Gazën.