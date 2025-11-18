Shefi i OKB-së: Situata e sigurisë në Afrikën Perëndimore dhe Sahel po bëhet gjithnjë e më kritike

Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së, Antonio Guterres, paralajmëroi se situata e sigurisë në Afrikën Perëndimore dhe Sahel po përkeqësohet me shpejtësi, duke theksuar se rajoni po përballet me rritje të dhunës terroriste, zhvendosje masive dhe nevoja gjithnjë e më të thella humanitare, transmeton Anadolu.
“Situata e sigurisë në Afrikën Perëndimore dhe Sahel po bëhet çdo ditë e më kritike”, tha Guterres, teksa iu drejtua virtualisht një seance të Këshillit të Sigurimit për konsolidimin e paqes në Afrikën Perëndimore, duke shtuar se zhvillimet e fundit në Mali “janë një kujtesë e qartë e rrezikut”.
“Gjatë muajit të fundit, terroristët kanë vazhduar të sulmojnë autokolona të shoqëruara nga ushtria, duke vrarë dhe rrëmbyer si ushtarë, ashtu edhe civilë”, tha ai.
Ai theksoi se terrorizmi në Sahel “nuk është vetëm një realitet dramatik rajonal” dhe paralajmëroi se lidhjet e tij në rritje në gjithë Afrikën dhe përtej saj e shndërrojnë atë në “një kërcënim në rritje global”.
Guterres tha se sfidat e kahershme të Sahelit, përfshirë varfërinë, institucionet e dobëta dhe presionet klimatike, vazhdojnë të ushqejnë paqëndrueshmërinë, me grupet e armatosura që shfrytëzojnë brishtësinë e rajonit.
“Sipas Indeksit Global të Terrorizmit, pesë nga dhjetë vendet më të prekura nga terrorizmi ndodhen në Sahel”, vuri ai në dukje, duke shtuar se rajoni “përfaqëson 19 për qind të sulmeve terroriste globale dhe mbi gjysmën e viktimave globale të lidhura me terrorizmin”.
Ai theksoi ndikimin e rëndë humanitar dhe tha se “rreth katër milionë njerëz janë zhvendosur tashmë në Burkina Faso, Mali, Niger dhe vendet fqinje”, ndërsa 14.800 shkolla dhe mbi 900 qendra shëndetësore janë mbyllur.
Guterres përmendi tri prioritete urgjente: një përgjigje të unifikuar të sigurisë rajonale, financim të plotë për apelet humanitare dhe një strategji të qëndrueshme zhvillimi për të adresuar shkaqet bazë të ekstremizmit.
“Terroristët lulëzojnë aty ku kontrata sociale është e thyer, kur familjet zhyten në varfëri dhe të rinjtë nuk kanë punë, nuk shkojnë në shkollë”, theksoi ai.