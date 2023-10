Sekretari amerikan i Mbrojtjes Lloyd Austin do të vizitojë Izraelin dhe do të takohet me Netanyahun, u tha gazetarëve një zyrtar amerikan.

“Ai mezi pret të flasë në thellësi me udhëheqësit izraelitë për planifikimin e tyre operacional dhe objektivat e tyre për këtë konflikt”, u tha zyrtari i lartë amerikan gazetarëve në kushte anonimiteti.

"Sekretari Austin do të diskutojë nevojat e Izraelit për asistencën e sigurisë atje," tha ai.