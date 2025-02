Shënime nga margjinat për Adem Demaçin

Demaçi, në vitin 1998, do të marrë pjesë në një debat me Vuk Drashkoviqin në radion “Zëri i Amerikës” – programi në gjuhën serbe, ku do të lidhet me anë të telefonit. Nga ky debat do të mbahet mend replika e Demaçit ndaj Drashkoviqit “Asnjëherë mos thuaj asnjëherë”. Përveç aktivitetit të tij patriotik e politik, në shkrimet e shumta ka mbetur pa u prezantuar mirë dimensioni biografik dhe njerëzor i tij. E këtu ka shumëçka për t’i kushtuar vëmendje.

Besnik EMINI, Tetovë

Duhet të ketë qenë viti 1991 kur një kushëri i imi solli me vete një libër të Adem Demaçit, që mbante titullin “Gjarpijt e gjakut”. Ende nuk e di si kishte rënë në duart e tija ky libër, por aty shkruante që ishte botuar në Lubjanë, e në njëfarë mënyre ishte si libër gjysmë ilegal, të cilin ndoshta e kishte blerë nga ndonjë shitës librash në rrugë në Tetovë.

Vite më pas, në gjithë faqen e parë të revistës letrare “Vlera”, që botohet në Tetovë, do të shfaqej portreti i Adem Demaçit, të cilit i kushtohej një pjesë e konsiderueshme e kësaj reviste. Edhe gazeta “Flaka” do të nxirrte shpesh artikuj që flisnin për lirimin nga burgu të kësaj figure patriotike, që njihej për vuajtjet e gjata të burgosjes plot 28 vite.

Megjithëse është shkruar e folur shumë për veprimtarinë e tij, shumë pak rëndësi i është dhënë jetëshkrimit të tij. Mjaft të dhëna me vlerë për një periudhë të jetës së tij gjinden në librin “Dashuria kuantike e filanit”. Aty ai flet për ngjizjen e frymëzimit patriotik, kur që i vogël i kishte dëgjuar krismat e ekzekutimeve të shqiptarëve nga organet shtetërore komuniste dhe arsyetimet e familjarëve të tij për mos t’ia treguar të vërtetën atij, sepse ishte fëmijë. Ai aty flet gjithashtu edhe për gërmimet e shpeshta të oborrit të shtëpisë nga organet shtetërore për të kërkuar armë të fshehura.

Në këtë libër lë përshtypje edhe një veprim tejet sublim. Kur e ndjeu se për shkak të angazhimit të tij politik po i afrohej rreziku që të burgosej, ai në një copë letër e shkruan emrin e vet dhe më pas këtë letër e djeg në një kthinë të shtëpisë së vet, për ta bindur veten, në njëfarë mënyre, që “Ademi i rëndomtë u dogj, e tani është një Adem që nuk do t’ia dijë për frikën, rreziqet, sfidat etj.”.

Pastaj te ky libër e përshkruan ditën e arrestimit në redaksinë e “Rilindjes”, ku punonte si gazetar. E përshkruan ndjesinë se si qëkur u fut atë ditë në godinën e “Rilindjes”, në korridor vërejti një heshtje, një boshllëk, ndërkohë që drejtuesit kryesorë të “Rilindjes” kishin shkuar në “Komitet” për të marrë udhëzime se si do të veprohej ndaj tij. Pastaj ishte sugjerimi i një punonjëseje malazeze të “Rilindjes” që të arratiset, sepse kishte dijeni se do ta burgosin, gjë që ai nuk e bëri dhe vazhdoi të jetojë si një njeri i lirë… Gjatë arrestimit, policët do t’i pyesë se mos e kanë ngatërruar me ndonjë tjetër. Arrestimi do ta pengojë ta botojë edhe përmbledhjen e tregimeve “Bardh e zi” dhe do të ndalohet qarkullimi i romanit “Gjarpijt e gjakut”, ndërsa nëpër burgje shpesh do të takonte të burgosur që ishin dënuar vetëm pse e kishin lexuar pikërisht këtë roman, tanimë të ndaluar.

Aty e përshkruan edhe këshillën e një zyrtari gjatë hetuesisë që të pendohet dhe të tërhiqet nga rruga e gabuar dhe të ndërrojë mendje, nëse jo për veten, atëherë për hir të nënës së tij, që do të vuante shumë nga e tërë kjo situatë. Pastaj përshkruhet vuajtja e dënimit në burgjet jugosllave…

Një detaj tjetër interesant është përshkrimi i ardhjes së nënës së tij në burg, e cila kishte sjellë me vete edhe një kuti llokumi për ta njoftuar se i kishte lindur djali. Qëllimi i nënës së tij ishte që t’u japë llokum gardianëve. Ai e kundërshton këtë me fjalët që nuk duhet dhënë këtyre gjë, sepse pikërisht ata e mbajnë në burg. Më pas vjen fjalia epike e tij: “Nuk kishte gjë më të rëndë se ta përjetosh një gëzim e mos kesh me kë ta ndash…”.

Një biografi të Adem Demaçit me mjaft të dhëna të hollësishme e ka botuar edhe Shkëlzen Gashi në vitin 2010 në Prishtinë. Aty jepen plot citime të Demaçit, siç është ky: “Kur vendosa ta formoja organizatën ilegale, u përshëndeta nga të gjitha sentimentalizmat. U përgatita të ndahesha edhe nga nana, gruaja, fëmijët. Kështu, as arrestimi e as vetë burgu nuk më janë dukë si diçka e rëndë, sepse kur njëherë vendos se nuk je më, atëherë, në gjitha gjërat që mund të të ndodhin i pranon në mënyrë krejt të qetë. Natyrisht, ishte vështirë me e marrë një vendim të tillë”.

Te biografia e Shkëlzen Gashit (që mban nëntitullin “e paautorizuar”) thuhet se një i burgosur, pasi e kishte përfunduar burgun, ia kishte dhuruar mini-tranzistorin e tij të futur në një kuti cigaresh, në të cilin stacionet ndërroheshin me një fije shkrepëse. Atë Ademi e kishte përdorur ilegalisht, ndërsa pasi e kishte përfunduar burgun, ia kishte dhuruar një të burgosuri tjetër. Natën e fundit para se të lirohet nga burgu i dytë, që zgjati 10 vjet, do ta përshkruajë me fjalët: “Nata e fundit e burgut ishte pafundësisht e gjatë. Pikë gjumi nuk shtina në sy. Pas dhjetë vjetësh në burg, kisha ndjesinë sikur kisha ndejtë dhjetë vjet në frigorifer”.

Gjykimin e tij të fundit Demaçi do ta komentojë kështu: “Ky dënim ishte i mirëseardhur për mua, duke e pasë parasysh faktin se kam qenë i përcjellë në mënyrë aq rigoroze, sa as me ikë nuk mundesha. Mirëpo, isha aq i mençëm sa as nuk tentoja fare me ikë. Isha i bindur se dënimi im do t’i nxiste të tjetër për kryengritje. Kështu edhe ndodhi. Pikërisht siç e kisha dëshiruar. Me arrestimin tim, pushteti jugosllav më shumë ka humbë se ka fituar”.

“Gëzimin më të madh e kam ndie kur isha i pikëlluar, kurse pikëllimin më të madh kur isha i gëzuar. Isha i pikëlluar atëherë kur më erdhi nana dhe ma dha lajmin për lindjen e djalit, sepse, i vetmuar në qeli, s’kisha as me kë ta ndaja atë gëzim. Kush s’e ka provuar, i ngjan e pabesueshme. E isha i gëzuar kur më erdhi lajmi për vdekjen e nanës, se një frikë e madhe më mbërthente sa herë më vizitonte: a thua do të jetë gjallë e të më vizitojë edhe një herë? Kështu, kur ajo vdiq, isha vetëm në qeli dhe u shfryva e, si një fëmijë i vogël, qava tri ditë rresht. Një barrë e madhe m’u hoq prej shpirtit. Kush s’e ka provuar, as këtë s’ka si ta besojë.”, shkruan Adem Demaçi. /revistashenja