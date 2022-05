Roli i mëlçisë në trup është jashtëzakonisht i rëndësishëm.

Roli metabolik dhe hemodinamik është veçanërisht i rëndësishëm. Nga funksionet metabolike rëndësi të veçantë kanë sinteza e proteinave plazmatike, funksioni detoksifikues i mëlçisë dhe funksioni i krijimit të tëmthit. Bën kolesterol dhe biliare të mirë.

Ajo largon toksinën nga qarkullimi i gjakut, si bilirubina dhe amoniaku. Mëlçia shërben edhe si një lloj “depoje” për vitamina dhe minerale të ndryshme – veçanërisht për hekurin dhe vitaminën A.

Shenjat që tregojnë se mund të keni probleme me mëlçinë:

Aroma e keqe

Aroma e keqe e gojës shoqërohet me probleme të mëlçisë, edhe pse shpesh mund të shoqërohet me probleme me stomakun.

Përgjumje

Nuk mund të flini, ndiheni të përgjumur gjatë gjithë kohës dhe e keni të vështirë të përqendroheni? Akumulimi i toksinës në trupin tuaj mund të bëjë që mëlçia të mos ketë aftësinë për të luftuar sasi të mëdha toksine dhe është e vështirë për të që të prodhojë energji që do t’ju udhëheqë gjatë ditës. Për këtë ju ndjeni se e keni shumë të vështirë të qëndroni zgjuar.

Verdhëza

Shenja më e madhe dhe e parë që tregon se mëlçia juaj është problematike është ndryshimi i ngjyrës së lëkurës. Lëkura në fytyrë dhe sytë tuaj zverdhet. Kjo ndodh sepse trupi nuk është më në gjendje të prodhojë mjaftueshëm bilirubinë.

Alergji dhe probleme të lëkurës

Nëse toksina nuk eliminohet me kohë nga trupi, mëlçia ka mekanizma të tjerë për të çliruar ato. Zakonisht funksionon përmes lëkurës. Lëkura e çuditshme apo alergjitë, ndër të tjera, mund të jenë një paralajmërim për mëlçinë tuaj.

Fryrje

Mëlçia nuk sekreton mjaftueshëm enzima të nevojshme për të zbërthyer lëndët ushqyese.

Dhimbje

Dhimbja e mëlçisë shkaktohet nga një mëlçi e zmadhuar dhe zakonisht ndihet nën anën e djathtë të brinjëve. Mëlçia e zmadhuar ushtron presion mbi brinjët dhe organet përreth. Ndodhet nën brinjën e fundit të djathtë.

Trashje

Mëlçia nuk mund të absorbojë siç duhet lëndët ushqyese

Ngjyra e errët e urinës

Kur urina juaj është e errët, zakonisht do të thotë se keni një përqendrim shumë të lartë të toksinës. Mëlçia nuk ka qenë në gjendje t’i përpunojë dhe nxjerrë këto toksina më parë.

Konfuzion

Për shkak të mosfunksionimit të mëlçisë, trupi automatikisht i dërgon mëlçisë më shumë gjak se zakonisht për ta mbrojtur atë, gjë që mund të çojë në konfuzion dhe të ashtuquajturën “mjegull” në kokë.