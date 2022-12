Shërohuni para se të keni fëmijë, në mënyrë që ata të mos kenë nevojë

Shëndeti psikologjik i foshnjave fillon shumë përpara konceptimit. Gjithashtu, lind shumë kohë përpara se të mendoni se i keni ato. E gjithë kjo ka të bëjë me lidhjen e krijuar me prindërit tanë, pra me stilin e lidhjes.

Të shërohesh para se të lindësh fëmijë është thelbësore në kërkimin e mirëqenies së tyre të plotë. Në këtë kuptim, mësimi më i mirë që mund të japim është të kujdesemi për veten, të mbrohemi nga të këqijat dhe të jemi të respektueshëm për tempullin tonë dhe atë të të tjerëve, por nuk është aq e thjeshtë sa duket në shikim të parë.

Shumica prej nesh dëshirojnë më të mirën për fëmijët tanë, por dëshira nuk mjafton. Thurja është e nevojshme për të ndërtuar një shportë dhe, shumë herë, ne nuk e kuptojmë mungesën e saj ose, e njëjta gjë, nuk jemi të vetëdijshëm për stilin tonë të lidhjes dhe se si do t’ua kalojmë atë të vegjëlve tanë.

Është shkatërruese të shohësh njerëz të thyer që nga fëmijëria për shkak të stilit të lidhjes prindërore ose çështjeve të tjera shëndetësore.

Duke marrë parasysh këtë, mund të themi me vendosmëri se shëndeti psikologjik i njerëzve fillon shumë përpara konceptimit. Thënë kështu, ne nuk mund të mbyllim sytë.

Ndryshimet psikologjike që ndodhin gjatë shtatzënisë

Në planin psikologjik, gjatë shtatzënisë, ne fillojmë t’i lëmë vend fëmijës. Duke analizuar këtë proces, Dinora Pines, një mjeke britanike, vendosi tre faza të ndryshme të shtatzënisë:

Faza e parë: nga konceptimi deri në lëvizjet e para të fetusit (18 javë). Në këtë fazë, nëna ndihet ambivalente, fillon të mendojë nëse është koha e mirë për t’u bërë nënë, nëse do ta bëjë siç duhet, etj. Dyshime të tilla janë normale, nëse nuk ndërhyjnë në jetën tuaj të përditshme.

Në fazën e dytë, gjithashtu vendimtare, gjejmë paraqitjet e nënës. Kjo ndodh ndërmjet përjetimit të lëvizjeve të para të fetusit deri në javën e 34-të. Kjo është periudha kur gruaja tashmë vëren fëmijën brenda saj.

Në këtë kohë, gruaja fillon të kujtojë se si ishte marrëdhënia e saj me nënën e saj dhe se si ato role evoluan gjatë gjithë jetës së saj. Roli i nënës fillon të ndërtohet, pasi njeriu do të fillojë të vlerësojë nëse merr një rol të ngjashëm apo të kundërt me atë të përjetuar. Kjo do të ndodhë gradualisht ndërsa gruaja zhvillon vizionin e integruar që kishte për marrëdhënien me nënën e saj.

Në fazën e tretë, nga java e 34-të deri në lindje, shfaqen fantazitë që lidhen me lindjen. Kjo është kur të jetosh me ankth mund të jetë më e madhja. Paraqitja mendore se si do të jetë fëmija dhe si do të jetë jeta me të fillon të jetë më e qëndrueshme. Gjatë shtatzënisë, fëmijës i krijohet hapësirë në nivel psikologjik.

Përfaqësimi mendor i fëmijës tek nëna, çelësi i zhvillimit psikologjik

Siç kanë theksuar studiuesit Zeanah dhe Benoit, ajo që do të ndodhë në këtë fazë të fundit do të jetë vendimtare. Në studimin e tij u vu re se kur lindja ishte traumatike ose kur pritshmëritë e nënës nuk plotësoheshin, ajo që ndodhi ishte se përfaqësimi mendor i nënës u prish dhe duhej të ndodhte një ripërshtatje komplekse psikologjike. Nga ana tjetër, kur përfaqësimet mendore ishin të balancuara, domethënë nuk ishin aq të idealizuara ose gjithçka shkonte sipas planit, fëmijët zhvilloheshin më të sigurt në vitin e parë të jetës. Nëse nëna është më e vetëdijshme për zhvillimin e foshnjës së saj, ka më shumë gjasa që ajo të jetë më e harmonizuar që në fillim.

Për këtë arsye, duke qenë se shtatzënia është një moment vendimtar për të rishikuar historinë tonë të lidhjes, paragjykimi do të jetë një moment ideal për prindërit që të rishikojnë historinë e tyre dhe të vendosin se çfarë është e përshtatshme, duke vendosur nëse duan ose jo të përjetësojnë rolet e jetuara.

Lidhja është sekreti i shërimit përpara se të keni fëmijë

Sistemi i bashkëngjitjes është mekanizmi përgjegjës për kapjen dhe kontrollin e sigurisë dhe aksesit që na ofrojnë figurat tona të bashkëngjitjes. Ky proces ndodh fillimisht në fëmijëri, kështu që këto figura të lidhjes do të jenë prindërit tanë ose kujdestarët kryesorë. Në bazë të asaj se si ka qenë marrëdhënia jonë me ta, konfirmohet mënyra jonë e marrëdhënies dhe e dashurisë. Kjo do të thotë, ne do të duam në një mënyrë ose në një tjetër varësisht se si na kanë dashur ata. Kjo do të formësojë plotësisht historinë e marrëdhënieve tona dhe, rrjedhimisht, atë të fëmijëve tanë.

Le të themi se janë 4 stile lidhjeje: lidhje e sigurt, lidhje ankthioze, bashkëngjitje shmangëse dhe lidhje e çorganizuar. Ne kemi një lloj bashkëngjitjeje të sigurt dhe tre stile të pasigurta. Le t’i zbulojmë për t’u shëruar përpara se të kemi fëmijë. Ne trashëgojmë lidhjen nga prindërit tanë. Pra, historia e tij do të ketë të bëjë shumë me historinë tonë. Nuk është se stilet e lidhjes janë gjenetike, por se ato transmetohen brez pas brezi.

Nëse një person ka një stil lidhjeje të pasigurt dhe nuk e punon në mënyrë terapeutike, ai do t’ua kalojë atë fëmijëve të tij në mënyrën e tyre për t’u ofruar atyre mbrojtje dhe autonomi. Kjo do të thotë, nga kombinimi i këtyre dy aspekteve rrjedh zhvillimi i një lidhjeje të sigurt ose të pasigurt tek fëmijët tanë. Prandaj, megjithëse shumica e prindërve duan të inkurajojnë një lidhje të sigurt tek fëmijët e tyre, vetëm rreth 50-60% e popullsisë e kanë atë. Ndërsa shmangësin e zotëron 20% e popullsisë, ankthin 15% dhe të çorganizuarin 5-10%. Le të shohim një përshkrim të shkurtër të secilit prej tyre:

Stili i sigurt i lidhjes është i arritshëm, i përshtatur dhe i përgjigjet nevojave të fëmijës. Për më tepër, është në gjendje të vërtetojë emocionet dhe të përmirësojë kuriozitetin dhe autonominë e djalit ose vajzës suaj.

Në vend të kësaj, stili i lidhjes shmangëse ndihet i pakëndshëm në lidhje me emocionet e dikujt, duke rezultuar në një tendencë për t’u shkëputur nga bota emocionale e dikujt dhe për t’u lidhur pak me fëmijët. Në këto kontekste privatësia , dashuria dhe mbrojtja janë në rrezik.

Stilet e tjera të bashkëngjitjes:

Në stilin e lidhjes ankthioze, prindi është i paqëndrueshëm në mënyrën se si i përgjigjen nevojave të fëmijës. Normalisht, këta prindër janë shumë të përfshirë dhe duan ta bëjnë atë siç duhet, por ata nuk ofrojnë vazhdimisht vëmendjen emocionale që kërkon situata, kështu që rriten në një mjedis pasigurie dhe do të prodhojnë fëmijë dhe të rritur që janë vazhdimisht të paqëndrueshëm.

Së fundi, në lidhjen e çorganizuar, kujdestari kryesor gjeneron konfuzion dhe tmerr të madh tek fëmija; në përgjithësi, ata nuk janë mbrojtëse dhe gjenerojnë ndjenja të cenueshmërisë. Ata janë zakonisht prindër me varësi ose probleme të rënda psikiatrike. Ata gjenerojnë frikë dhe fëmija duhet të jetojë me të gjatë gjithë kohës.

Është e rëndësishme të identifikojmë saktë stilin tonë të lidhjes dhe të punojmë për atë që nevojitet. Shërimi para lindjes së fëmijëve do të jetë e vetmja mënyrë për të mos riprodhuar modele jo-përshtatëse në marrëdhëniet tona si çift, miq apo familje, si dhe për të mos u transmetuar fëmijëve tanë një trashëgimi emocionale që shënon jetën e tyre në mënyrë jofunksionale përgjithmonë.