Shihni pse Tesla ka tërhequr çdo Cybertruck që ekziston në rrugë

Tesla ka njoftuar tërheqjen e 46.096 njësive të Cybertruck për shkak të problemeve me panelet e jashtme që mund të shkëputen gjatë vozitjes.

Problemi lidhet me një panel dekorativ në majën e çatisë së automjetit, e cila është e ngjitur vetëm me ngjitës, i cili ka rezultuar të jetë i pasigurt dhe i ndjeshëm ndaj dëmtimit për shkak të kushteve të mjedisit.

Kështu, Cybertruck, pick-up-i elektrik që Tesla ka njoftuar prej kohësh, shton një tjetër problem të sigurisë në një listë gjithnjë e më të gjatë – ky është tërheqja e tetë që nga fillimi i dorëzimeve në fund të vitit 2023. Kjo ndodh në një kohë kur kompania e Elon Musk po përballet me sfida të mëdha – rënien e shitjeve dhe sulme ndaj automjeteve.

Arsyeja e tërheqjes së të gjitha Cybertruck-eve të prodhuara është “cant rail”, një panel dekorativ i papërshkueshëm nga korrozioni që shtrihet nga fundi i xhamit të përparmë deri në çati, mbi dritaret, dhe deri te dyert e pasme.

Tesla ka pohuar se lista ishte ngjitur vetëm me ngjitës konstruktiv, por testimet kanë treguar se ky ngjitës është i prirur për t’u thyer nën ndikimin e kushteve të mjedisit, gjë që mund të çojë në shkëputjen e saj gjatë vozitjes.

Për të zgjidhur problemin, Tesla do të përdorë një ngjitës më të qëndrueshëm dhe do ta forcojë lidhjen duke salduar një shufër çeliku, e cila do të ngushtohet me një kapse për strukturën e automjetit.

Cybertruck ka pasur një sërë polemikash dhe çështje teknike që nga fillimi. Tërheqjet e mëparshme përfshinin ato për panelet e ngarkesave të lira, humbjen e shtytjes dhe çështje të ndryshme të softuerit dhe rrezes.

Edhe pse disa prej tyre zgjidhen me përditësime në distancë, kjo kërkon ndërhyrje mekanike dhe dërgimin e automjetit në një qendër shërbimi.

Ndërkohë, përdoruesit në Reddit dhe forume të tjera kanë raportuar probleme të ngjashme me rënien e paneleve prej muajsh, me një nga rastet më të hershme që ka ndodhur nëntë muaj më parë.