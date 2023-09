Shitjet e veturave hibride në SHBA pritet të trefishohen deri në vitin 2028

Me shumicën e prodhuesve të automjeteve që po zgjerojnë me shpejtësi linjën e tyre për veturat plotësisht elektrike, dikush do të mendonte se hibridet së shpejti do të fillonin të “jenë jashtë mode”.

Megjithatë, analistët e industrisë sugjerojnë të kundërtën, me ofertat HEV dhe PHEV që tregojnë potencial të madh për vitet e ardhshme në tregun amerikan, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.

Sipas S&P Global Mobility, shitjet hibride në SHBA pritet të trefishohen gjatë pesë viteve të ardhshme.

Më konkretisht, firma parashikon shitje prej 24% për hibridet, 37% për ato me energji elektrike dhe 40% për ofertat me djegie dhe hibride të buta deri në vitin 2028.

Sondazhet sugjerojnë se kostoja e shtrenjtë e blerjes, diapazoni i kufizuar, koha e gjatë e karikimit dhe rrjeti i kufizuar i karikimit janë ende arsyet kryesore që blerësit të “mbesin larg” nga modelet plotësisht elektrike.