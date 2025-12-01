Shitjet globale të armëve arritën nivel rekord ndërsa vendet nxitën modernizimin ushtarak

Shitjet globale të armëve arritën kulmin në vitin 2024 ndërsa qeveritë përshpejtuan modernizimin ushtarak dhe zgjeruan prokurimin e armëve mes konflikteve të vazhdueshme dhe tensioneve gjeopolitike në rritje, tregon studimi i Institutit Ndërkombëtar të Kërkimeve për Paqen në Stokholm (SIPRI) të publikuar të hënën, transmeton Anadolu.
Të ardhurat e gjeneruara nga 100 kompanitë më të mëdha të mbrojtjes në botë u rritën me 5.9 për qind vitin e kaluar në një rekord prej 679 miliardë dollarësh, duke shënuar rritjen më të madhe kolektive që nga viti 2018. SIPRI e lidh rritjen kryesisht me luftërat në Ukrainë dhe Gaza si dhe shqetësimet e shtuara për sigurinë rajonale dhe shpenzimet më të larta të mbrojtjes midis fuqive të mëdha.
SHBA-ja dhe Evropa përbëjnë pjesën më të madhe të rritjes. Prodhuesit amerikanë shënuan 334 miliardë dollarë në shitje të kombinuara, pavarësisht vonesave të vazhdueshme dhe tejkalimeve të kostove në programe të mëdha si avioni luftarak F-35 dhe nëndetësja e klasit “Columbia”.
Në Evropë, 23 nga 26 kompanitë rritën të ardhurat, me shitjet e përgjithshme rajonale që u rritën me 13 për qind në 151 miliardë dollarë. Kompania çeke “Czechoslovak Group” regjistroi rritjen më të madhe globalisht, deri në 193 për qind, kryesisht për shkak të kontratave të furnizimit për Ukrainën.
Turqia shtoi një kompani të pestë në renditje, me MKE-në që iu bashkua ASELSAN, TAI, Baykar dhe Roketsan. Vendi regjistroi rritje prej 11 për qind nga viti në vit në shitjet vjetore të armëve, duke arritur një total prej 10.1 miliardë dollarësh në të ardhura.
Kompanitë ruse zgjeruan fitimet pavarësisht sanksioneve dhe mungesës së fuqisë punëtore, me të ardhura deri në 23 për qind në 31.2 miliardë dollarë, të nxitura nga kërkesa e fortë e brendshme.
Shitjet totale në Azi-Oqeani ranë me 1.2 për qind, të tërhequra nga një rënie e ndjeshme e prokurimit kinez për shkak të hetimeve për korrupsion. Megjithatë, kompanitë japoneze dhe koreano-jugore raportuan rritje të fortë dyshifrore, të nxitur nga kërkesa për eksport dhe riarmatimit rajonal.
Lindja e Mesme regjistroi praninë e saj më të lartë ndonjëherë në 100 vendet e para, me nëntë kompani që gjeneruan 31 miliardë dollarë. Prodhuesit izraelitë rritën shitjet pavarësisht kritikave globale për luftën në Gaza.
Grupi shtetëror EDGE i Emirateve të Bashkuara Arabe u rendit i 37-ti me 4.7 miliardë dollarë të ardhura.