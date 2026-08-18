Shkatërruesi i Marinës Amerikane mbetet pa energji për 4 ditë në Detin e Kinës Jugore

USS Benfold, një shkatërrues me raketa të drejtuara të klasit Arleigh Burke, mbeti pa energji për katër ditë në Detin e Kinës Jugore muajin e kaluar pas një dështimi inxhinierik, transmeton Anadolu.
“Më 24 korrik 2026, ndërsa kryente operacione rutinë në Indo-Paqësorin, shkatërruesi i raketave të drejtuara të klasit Arleigh Burke USS Benfold (DDG 65) raportoi një aksident inxhinierik që përfshin gjeneratorët e tij, duke shkaktuar një humbje të energjisë,” Cmdr. Matthew Comer, zëdhënës i Flotës së 7-të të SHBA-së, i tha USNI News në një deklaratë.
“Nuk pati lëndime në ekuipazhin, i cili tregoi elasticitet, guxim, profesionalizëm dhe qëndrueshmëri të palëkundur në përgjigjen e tyre”, tha Comer.
Ndërprerja e energjisë la marinarët pa shërbime, tualete dhe ajër të kondicionuar dhe ndikoi ujin e pijshëm në bordin e anijes, sipas deklaratës.
Grupi Strike Carrier George Washington, me të cilin Benfold kishte lundruar, mbështeti shkatërruesin gjatë incidentit. USS Robert Smalls, një kryqëzor i lidhur me grupin e goditjes, ndihmoi në sigurimin e ushqimeve për ekuipazhin, tha Comer.
Po vijojnë hetimet për zbardhjen e shkaqeve të ngjarjes.