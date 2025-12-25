Shkelje e re e armëpushimit: Izraeli nis sulme të rënda ajrore në Gaza

Besa apo paqja, nocione që nuk kanë asnjë lidhje me shtetit horr sionist
Aeroplanët luftarakë izraelitë nisën sulme ajrore në Rripin verior, qendror dhe jugor të Gazës herët të enjten në mëngjes, në një tjetër shkelje të marrëveshjes së armëpushimit.
Uturimat e sulmeve ajrore u dëgjuan në lindje të Qytetit të Gazës në Rripin verior të Gazës, si dhe në Rripin qendror të Gazës dhe qytetet jugore të Khan Yunis dhe Rafah.
Artileria izraelite gjithashtu bombardoi disa zona në lindje të Qytetit të Gazës, ndërsa helikopterët izraelitë qëlluan intensivisht në qytet.
Ndërkohë, banorët raportuan se dëgjuan shpërthime të forta që rezultuan nga shembja e shtëpive nga ushtria izraelite në zonat nën kontrollin e saj në lindje të Rafah dhe Khan Yunis.
Këto ngjarje ndodhin në kontekstin e gjenocidit të vazhdueshëm në Gaza, e cila ka vazhduar që nga 7 tetori 2023, dhe e cila, sipas burimeve palestineze, ka rezultuar në dhjetëra mijëra vdekje dhe plagosje, shumica prej tyre fëmijë dhe gra.
Në të njëjtën kohë, Ministria e Shëndetësisë e Gazës deklaron se shkeljet e vazhdueshme të armëpushimit kanë çuar në vrasjen e qindra palestinezëve që kur marrëveshja hyri në fuqi në tetor të vitit të kaluar. /tesheshi