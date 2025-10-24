Shkencëtarët përcaktojnë ushqimet e preferuara që rrisin rrezikun e demencës

Një studim i madh 15-vjeçar ka zbuluar se konsumimi i shumtë i mishit dhe pirja e pijeve të gazuara me sheqer përshpejton fillimin e demencës dhe sëmundjeve të tjera kronike.
Shkencëtarët ndoqën gati 2,500 të rritur të moshuar dhe zbuluan se ata me dieta jo të shëndetshme – të pasura me mish të kuq dhe të përpunuar, siç janë proshuta dhe hamburgerët, dhe pije të gazuara – zhvilluan probleme me trurin dhe zemrën me një ritëm më të shpejtë se bashkëmoshatarët e tyre.
Në të kundërt, njerëzit që ndoqën një dietë mesdhetare, të pasur me perime, fruta, drithëra të plota, arra, bishtajore dhe yndyrna të shëndetshme, përfunduan me shumë më pak sëmundje kronike sesa ata me dietat më të varfra.
Çështja kryesore është se dieta duket se nuk kishte shumë ndikim në problemet e kyçeve që lidhen me moshën, siç është artriti. Hulumtimi, i botuar në revistën Nature Aging, ndoqi pjesëmarrësit nga Studimi Kombëtar Suedez mbi Plakjen dhe Kujdesin në Kungsholmen (SNAC–K). Mosha mesatare në fillim ishte 71 vjeç dhe pak më shumë se gjysma ishin gra.