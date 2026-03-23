Shkencëtarët zbulojnë vaksinën që “zgjon” sistemin imunitar kundër tumoreve

Shkencëtarët në Universitetin e Floridës kanë krijuar një vaksinë eksperimentale mRNA që mund të aktivizojë sistemin imunitar për të luftuar një gamë të gjerë tumoresh, duke hapur perspektiva për një trajtim potencialisht universal kundër kancerit, raportoi “ScienceDaily”.
Ndryshe nga qasjet tradicionale, kjo vaksinë nuk synon një proteinë specifike të tumorit.
Ajo vepron duke “zgjuar” sistemin imunitar në mënyrë të përgjithshme, duke e bërë atë të reagojë ndaj kancerit njësoj si ndaj një infeksioni viral.
Sipas studiuesve, kjo qasje i bën qelizat kancerogjene më të dukshme për mbrojtjen natyrore të trupit, duke rritur aftësinë e tij për t’i identifikuar dhe shkatërruar ato në mënyrë më efikase.
Rezultatet nga studimet paraklinike – të kryera në modele eksperimentale – janë inkurajuese: vaksina arriti të ngadalësojë rritjen e tumoreve, të rrisë efektivitetin e imunoterapisë dhe, në disa raste, të ndihmojë në zhdukjen e tumoreve rezistente ndaj trajtimit.
Një nga elementët më premtues të këtij zbulimi është fakti se vaksina nuk ka nevojë të personalizohet për çdo pacient apo për çdo lloj tumori.
Kjo sugjeron mundësinë e një vaksine “të vetme”, e cila mund të aplikohet gjerësisht.
“Ky është një zbulim i papritur dhe shumë emocionues, pasi edhe një vaksinë që nuk synon një tumor specifik mund të shkaktojë një përgjigje të fortë kundër kancerit”, u shpreh Elias Sayour, një nga drejtuesit e studimit.
Aktualisht, vaksina ndodhet në fazat e hershme të zhvillimit.
Testimet tek njerëzit kanë nisur për të vlerësuar sigurinë, efektivitetin dhe potencialin për përdorim klinik.
Nëse këto rezultate konfirmohen, kjo qasje mund të shënojë një ndryshim rrënjësor në trajtimin e kancerit, duke ofruar një alternativë të re ndaj metodave tradicionale si kirurgjia, kimioterapia dhe radioterapia.