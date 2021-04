Shkencëtari japonez: Agjërimi I Ramazanit parandalon kancerin.

Laureat japoneze Nobel Joshinori Ohsumi tregon se si trupi pastrohet nga qelizat e panevojshme gjatë Ramazanit, shkencëtari japonez Yoshinori Ohsumi ka zbuluar programin e quajtur Otofazhoni. Është pastrimi i trupit nga qelizat e shëmtuara. Pastrimi që ndodh gjatë qëndrimit të etur dhe të uritur.

Marrja e mutacioneve gjenetike, kancerit dhe sëmundjeve detare mbeten të uritur. Është parë se ata janë shëruar. Dijetari japonez ka konfirmuar tezën e tij se qëndrimi pa ushqim dhe pije. Ndihmë në trajtimin e sëmundjeve neurologjike dhe kancerit për këtë zbulim ka fituar çmimin Nobel për mjekësi. Transmetuar Yeniakit.ohsumi tha se pas tri ditëve të agjërimit, sistemi imunitar ka rezultuar në rinovim. Dhe kjo ka konfirmuar se agjërimi i muslimanëve është programi më i përshtatshëm. Megjithëse qelizat nuk janë të ngjashme, veprimet e tyre i kanë ato. Ata mbushin përfundimet e tyre në çanta të veçanta (otofagozomet), pastaj ngarkoni ato në kontejnerë. Disa prej tyre janë shkatërruar dhe disa riciklojnë ata rifitojnë kështu që kjo ka rezultuar në plakjen e pleqërisë. Faza është aktivizuar edhe më shumë gjatë agjërimit, urisë dhe stresit. Me këtë qelizë, ajo fillon të prodhojë energjinë e saj me mundësitë e veta. Duke filluar me pastrimin dhe gërmimin e mbeturinave dhe baktereve patogjene. Ndër shkencëtarët e tjerë, Yoshinori Ohsumi tha se nëse gjatë vitit. Një muaj pa u ndalur duke ndjekur këtë regjim, rezultatet janë spektakolare. Ky regjim i abstenimit nga ushqimi dhe pija, që lufton sëmundjet, është pjesë e fesë islame.

Allahu mund të bekojë gjithnjë e më shumë sukses në terminologjinë dhe shtyllat e Islamit që të provohen shkencërisht të saktë dhe absolutisht të sakta për të mirën e jetës njerëzore.

Shumë jo-muslimanë filluan të vëzhgonin shpejt gjatë muajit të Ramazanit pas leximit të këtij artikulli ose disa prej tyre vëzhgojnë shpejt gjatë muajit të ndryshëm në vit, ne ju kërkojmë të gjithë ta ndani këtë sa të mund të gjithë platformat e mediave sociale si Facebook dhe Instagram.