Shkollat ​​mbeten të mbyllura në Skoci për shkak të borës dhe akullit

Qindra shkolla në Skocinë veriore do të mbeten të mbyllura për të dytën ditë të martën për shkak të një paralajmërimi të vazhdueshëm për borë dhe akull, transmeton Anadolu.
Agjencia e motit e Mbretërisë së Bashkuar, Met Office, ka lëshuar një paralajmërim të verdhë për borë për pjesë të mëdha të Skocisë verilindore dhe veriore, ndërsa parashikuesit paralajmërojnë deri në 15 centimetra borë.
Me mot të keq të vazhdueshëm, të gjitha shkollat në Aberdeenshire janë të mbyllura, me dhjetëra të mbyllura edhe në Aberdeen. Në Moray, një numër i madh shkollash dhe çerdhesh janë gjithashtu të mbyllura, raportoi kanali skocez STV.
Gjithashtu, shkollat në Shetland dhe Orkney do të mbeten të mbyllura për shkak të motit.
Autoritetet paralajmëruan se kushtet e drejtimit të automjeteve mund të bëhen të rrezikshme.
Kushtet e këqija të motit ndërprenë transportin në të gjithë Skocinë të hënën, ndërsa Hekurudha Kombëtare tha se shërbimet e trenave në Skocinë veriore do të ndërpriten deri në fund të ditës së martë.