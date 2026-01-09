Shokuese: Operacione të fshehta anti-islame të Emirateve në Evropë

Dritëhijet e një shteti të Gjirit si një “kalë troje” në botën arabe
Parlamenti Evropian ka zbuluar dokumente që tregojnë se Emiratet e Bashkuara Arabe (EBA) kanë paguar miliona një kompanie në Zvicër për të kryer fushata të fshehta shpifjeje dhe propagande negative në gjithë Evropën. Këto fushata kishin në shënjestër Islamin, myslimanët, xhamitë, gazetarët dhe politikanët në 18 vende.
Dosjet e vitit 2023 të quajtura “Abu Dhabi Secrets”, të publikuara nga European Investigative Collaborations, konfirmojnë se EBA i ka paguar miliona kompanisë zvicerane Alp Services nga viti 2017 deri në 2020 për të zhvilluar fushata dezinformimi që synonin myslimanët, xhamitë dhe individë të tjerë në 18 vende evropiane, duke i lidhur në mënyrë të rreme me ekstremizmin.
Qëllimi i tyre ishte të diskreditonin një fe të tërë, të paraqisnin myslimanët si “armiq të brendshëm”, të përhapnin informacione të rreme për të mbyllur xhami dhe për të nxitur urrejtje. /tesheshi