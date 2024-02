Në Nyon të Zvicrës është hedhur shorti për fazën e 1/16 së finales në UEFA Europa League.

Takime tejet interesante do të kemi në këtë raund, me Liverpoolin që do të luaj ndaj Sparta Prahas, Roma ndaj Brightonit, Marseille ndaj Villarrealit, shkruan Indeksonline

Shorti i plotë:

Kujtojmë që këto ndeshje do të zhvillohen më datat 7 mars dhe 14 mars.