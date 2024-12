Shpenzon 1 litër naftë për 100 km: Shitet Volkswageni i rrallë, çmimi është më i mirë se sa mendoni

Volkswagen XL1, VW më i rrallë i prodhimit, ishte kulmi i një projekti dhjetëvjeçar për të zhvilluar një veturë që do të konsumonte vetëm 1 litër naftë për 100 km.

Pavarësisht se u prezantua më shumë se 10 vjet më parë, XL1 ende duket si diçka që erdhi në një veturë kohe nga e ardhmja Sci-Fi. Në fakt, edhe Tesla duket se e ka marrë frymëzimin e dizajnit nga XL1 kur ka projektuar taksinë futuristike të robotëve Cybercab.

VW prezantoi për herë të parë modelin e saj ultra-efikas në vitin 2002, një koncept i vogël me dy vende të quajtur 1L, me peshë vetëm 290 kg. Shtatë vjet më vonë, ai prezantoi L1, një koncept tjetër me një kabinë të frymëzuar nga një avion luftarak që shërbeu gjithashtu si pararendës i XL1-së eventuale, shkruan carscoops.

Versioni i prodhimit u shfaq premierë në Motor Show në Katar në 2011. Pavarësisht se VW investoi 1 miliard euro në projekt, ata e kufizuan prodhimin në vetëm 250 njësi nga të cilët vetëm 200 u shitën për publikun me një çmim prej 111 mijë euro për model.

Duke pasur parasysh se sa pak XL1 u prodhuan, shembuj të dorës së dytë dalin rrallë në shitje, por një prej tyre sapo ka dalë në tregun e Mbretërisë së Bashkuar me një çmim të kërkuar prej rreth 84 mijë euro, që nuk është shumë duke marrë parasysh se çfarë çdo gjë shitet sot. dhe për çfarë parash.

Shitet në faqen e Piston Heads dhe është një nga 26 njësitë e vetëm në Britani të Madhe. Bëhet fjalë për një model që ishte i 148-ti nga 200 veturat e prodhuara për klientët, dhe ka përshkuar rreth 20 mijë kilometra.

Është e sigurt të thuhet se XL1 ishte shumë përpara kohës së tij, jo vetëm me fuqinë, por edhe me dizajnin. Pjesa e përparme ka drita të mrekullueshme LED gjatë ditës, dhe dyert kanë një koncept “flutur” si te superveturat. Gjithashtu, nuk ka pasqyra anësore, por kamera, gjë që ishte jashtëzakonisht e rrallë në atë kohë.

Automobili me dy ulëse fuqizohet nga një motor nafte me dy cilindra 0,8 litra me 47 kuaj/fuqi dhe një motor elektrik 27 kuaj/fuqi, duke dhënë një 68 kuaj/fuqi të kombinuar dhe 140 Nm çift rrotullues maksimal. Ky motor është i lidhur me një kuti ingranazhi me shtatë shpejtësi që transferon fuqinë në rrotat e pasme.

XL1 u harrua shpejt, pjesërisht për shkak të skandalit “Dieselgate” që shpërtheu disa vjet pas premierës së tij. Volkswagen që atëherë ka hedhur të gjitha kartat për të ardhmen e tij elektrike dhe është distancuar mjaft nga trashëgimia e tij me naftë, ku kjo veturë është një pjesë shumë e rëndësishme.