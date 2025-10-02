Shpërthejnë protesta në gjithë Evropën pas sulmit izraelit ndaj flotës humanitare për në Gaza

Aktivistë propalestinezë organizuan protesta të mërkurën në gjithë Evropën pas ndalimit të Flotiljes Globale “Sumud” nga forcat izraelite, raporton Anadolu.
Në Romë, qindra demonstrues, përfshirë studentë dhe anëtarë të sindikatave, u mblodhën në “Piazza dei Cinquecento” përpara Stacionit Termini.
Pjesëmarrësit bllokuan trafikun në shesh dhe rrugët përreth, duke brohoritur slogane si “Të bllokojmë gjithçka për Flotiljen dhe për Palestinën”.
Policia mbylli disa stacione metroje dhe kufizoi aksesin e pasagjerëve në Stacionin Termini. Protestuesit planifikuan të marshonin drejt “Piazza Barberini” me rreth një mijë pjesëmarrës.
Sindikatat italiane, “Unione Sindacale di Base” (USB) dhe “Confederazione Generale Italiana del Lavoro” (CGIL), thirrën një grevë të përgjithshme kombëtare më 3 tetor.
Në Barcelonë, disa qindra njerëz u mblodhën jashtë konsullatës izraelite për të denoncuar ndalimin dhe për të shprehur solidaritet me Gazën.
Demonstrata të ngjashme u raportuan në Berlin, ku dhjetëra njerëz u mblodhën në Stacionin Qendror për të protestuar kundër sulmit izraelit, dhe në Bruksel, ku protestuesit marshuan nga “Place de la Bourse” drejt Ministrisë së Jashtme belge.
Qindra njerëz pritet gjithashtu të mbajnë një protestë në Londër të enjten.
Organizatorët e Flotiljes Globale “Sumud” thanë se ndalimi ndodhi ndërsa anijet luftarake izraelite bllokuan komunikimet dhe lëvizën për të ndaluar konvojin.
Komiteti Ndërkombëtar për Thyerjen e Rrethimit të Gazës (ICBSG) konfirmoi se forcat izraelite bastisën anijet “Alma” dhe “Sirius”.
Disa aktivistë postuan video në mediat sociale duke konfirmuar se anijet detare izraelite iu afruan konvojit dhe i urdhëruan ata të ndryshonin kursin.
Flotilja, e ngarkuar kryesisht me ndihmë humanitare dhe furnizime mjekësore, është nisur në përpjekje për të thyer bllokadën izraelite. Kjo shënon herën e parë në vite që dhjetëra anije lundrojnë së bashku drejt Gazës, shtëpi e rreth 2,4 milionë palestinezëve dhe nën bllokadën izraelite për afërsisht 18 vjet.
Izraeli ka shtrënguar më tej rrethimin këtë mars duke mbyllur të gjitha kalimet kufitare dhe duke bllokuar ushqimin, ilaçet dhe ndihmën, duke e shtyrë Gazën në uri pavarësisht kamionëve të ndihmës që grumbullohen në kufijtë e saj.
Ushtria izraelite ka vrarë mbi 66 mijë palestinezë në Rripin e Gazës që nga tetori 2023, shumica prej tyre gra dhe fëmijë. Bombardimet intensive e kanë bërë enklavën pothuajse të pabanueshme dhe kanë çuar në uri dhe përhapjen e sëmundjeve.