Shpërthen vullkani Kilauea në ishullin Hawaii

Një valë e re aktiviteti vullkanik u zbulua të dielën më 23 nëntor në Vullkanin Kilauea në Hawaii, duke sinjalizuar fillimin e një faze të re shpërthyese, sipas Shërbimit Gjeologjik të SHBA-së, raporton Anadolu.
“Fryrja e vazhdueshme, shkëlqimi dhe spërkatjet nga kanalet, si dhe dridhjet tregojnë se ka të ngjarë të ndodhë një episod tjetër i burimeve. Shfaqja e spërkatjeve në kanalin verior mbrëmë tregon se magma është lart në kanal”, thuhej në një deklaratë në faqen e internetit të agjencisë.
“Modelet e fryrjes tregojnë se fillimi i episodit 37 të burimeve ka të ngjarë të ndodhë midis 22 nëntorit dhe 26 nëntorit, me probabilitetin më të lartë midis 23-25 nëntorit”, shtoi Shërbimi Gjeologjik i SHBA-së.
Autoritetet po e monitorojnë nga afër vullkanin.