Shpesh i harrojmë në moshë madhore, disa mësime jetësore që mësojmë nga më të vegjlit

Të jesh prind është një nga detyrat më të bukura, por edhe më të vështirat dhe më të përgjegjshme në jetë. Është një udhëtim i mbushur me ulje-ngritje, përvoja që formësojnë jo vetëm jetën e fëmijëve, por edhe të vetë prindërve.
Shpesh harrojmë se edhe prindërit mund të mësojnë shumë nga fëmijët e tyre, nëse përpiqemi ta shohim botën përmes syve të tyre.
Duke i vëzhguar ata dhe duke u lidhur vërtet me ta, prindërit mund të fitojnë njohuri të reja, të zvogëlojnë stresin prindëror dhe të bëhen versione më të mira të vetes, shkruan Times of India .
Besimi në të pamundurën
Si fëmijë, ne besojmë se jemi të pamposhtur. Kjo ndjenjë e plotfuqishmërisë vjen nga besimi se çdo gjë në këtë botë është e arritshme. Ne ëndërrojmë të ndryshojmë botën, por ndërsa rritemi, gjërat ndryshojnë.
Të tërhequr në garën për para, sukses dhe status, të rriturit “gëlltisin” realitetet e ashpra të jetës. Megjithatë, shikimi në sytë e fëmijëve u kujton prindërve diçka të veçantë – fuqinë e besimit në mesazhin se gjithçka është e mundur.
Kuriozitet dhe çudi
Për fëmijët, bota është një vend magjepsës. Gëzimi i zbulimit të gjërave të reja, i provimit të shijeve të reja dhe pyetjeve të pafundme mbushin fëmijërinë e tyre. Kureshtja e tyre duhet t’i frymëzojë prindërit të rizbulojnë bukurinë në jetë dhe të zgjojnë pasionet e tyre, cilatdo qofshin ato. Kjo gjithashtu nxit një dashuri për të mësuarit që zgjat gjithë jetën.
Gëzim në gjëra të vogla
Fëmijët janë krijesa të mrekullueshme që gjejnë lumturi në gjërat më të thjeshta. Një pellg me ujë pas shiut, një insekt shumëngjyrësh ose një shije e re akulloreje – aftësia e tyre për të parë të mirën në gjithçka dhe kudo është diçka që prindërit duhet ta vlerësojnë. Mund ta bëjë jetën e prindërve të tyre edhe më të lehtë. Filloni të vini re gjërat e vogla përreth jush dhe të vlerësoni jetën që jetoni.
Lehtësia e faljes
Nëse ka ndonjë person që mund ta harrojë lehtë dhe të ecë përpara, ata janë fëmijët. Aftësia e tyre unike për të lënë mënjanë zemërimin dhe për të falur shpejt mund t’u kujtojë prindërve rëndësinë e faljes në ruajtjen e marrëdhënieve të shëndetshme.
Ndërsa të rriturit nuk arrijnë të gjejnë gjithmonë të mirën në çdo gjë, fëmijët mund ta bëjnë. Ky duhet të jetë kuptimi i jetës: të gjesh të mirën, të falësh atë që mund të falet dhe të ecësh përpara, duke përqafuar një vetvete të re dhe më të mirë, shkruan The Times of India.