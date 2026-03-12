Shqetësimi kronik rrit rrezikun për zorrët dhe sëmundjet e zemrës

Ekspertët paralajmërojnë se stresi i vazhdueshëm mund të ndikojë negativisht në shëndetin fizik, duke shkaktuar çrregullime të tretjes, sindromën e zorrës së irrituar, rritje të kolesterolit dhe probleme kardiovaskulare.
Ankthi kronik aktivizon hormonet e stresit si adrenalina dhe kortizoli, duke shkaktuar simptoma trupore si rrahje të shpejta të zemrës, dhimbje koke, marramendje dhe lodhje të vazhdueshme.
Specialistët rekomandojnë ndërhyrje të hershme për të kontrolluar shqetësimin, duke përfshirë këshillim psikologjik, ndryshime në stilin e jetesës, aktivitet fizik dhe teknika relaksimi.
Njohja dhe menaxhimi i stresit kronik ndihmon në mbrojtjen e shëndetit të trupit dhe ruajtjen e ekuilibrit psikofizik.