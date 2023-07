Shqetësuese ikja e infermierëve nga Kosova – migrimi vështirë mund të ndalet

Numri i infermierëve që po largohen nga Kosova është goxha i madh. Disa me vetë iniciativë, e disa përmes kompanive që merren me rekrutimin e tyre. Një e tillë është edhe “Comsense Kosova”.

Ndërsa ish-udhëheqës të Sindikatës së Infermierëve kritikojnë udhëheqësit e sistemit shëndetësor, teksa e konsiderojnë si të vonuar ndaljen e migrimit.

Albulena Shala-Çela, drejtoreshë e “Comsense Kosova”, thotë për Ekonomia Online se vetëm këtë vit, rreth 25 infermierë kanë arritur të shkojnë në Gjermani, ndërsa edhe 30 të tjerë janë në fazën testuese.

“Prej nga janari (2023) deri më sot mund t’i numëroj 25 persona që kanë shkuar, kurse në fillim të javës së ardhshme priten pesë me shku, sepse varet se kur do të përfundojë procesi i vizës dhe i njohjes dhe në pritje janë edhe 30 të tjerë që janë në pritje me përfundu procesi i tyre”, thotë ajo, teksa tregoi edhe për kërkesat që i ka tregu gjerman për rekrutimin e infermierëve.

“Ne merremi vetëm me Gjermani. Kërkesa është shumë e madhe por për të qenë real ne nuk punojmë me krejt firmat gjermane por vetëm me ata që i përmbushin kërkesat tona, qoftë me iu siguru vendin e banimit, qoftë me ju ndihmu financiarisht muajin e parë e kështu më radhë. Pra kërkesa është shumë e madhe por nuk bashkëpunojmë me të gjithë institucionet shëndetësore që janë atje”, thotë Shala.

Drejtoresha e “Comsense Kosova”, e cila merret me rekrutimin e infermierëve për tregun gjerman, thotë se interesimi i të rinjve për të punuar në këtë shtet është goxha i madh, raporton EO.

Madje, thotë se kandidatët po përgatiten vetvetiu, të cilët mandej kërkojnë të largohen nga Kosova.

“Interesimi i të rinjve është shumë i madh, sidomos vitin e kaluar është rritur shumë që ka nisur infermieria me u bë profesion i përzgjedhur si derë për të dalë. 50 për qind më shumë që po shikojnë të regjistrohen nëpër agjencitë të tilla sikur ne se sa ka qenë vitin e kaluar por ka ndryshuar mënyra. Para tri vitesh, kandidatët kanë qenë të interesuar me i shfrytëzo të gjitha benefitet që i kanë përmes neve si kurse pa pagesë etj, ndërsa tash kanë filluar të përgatiten edhe vet që kemi kandidatë që kursin e kanë kryer vetë dhe vijnë të gatshëm për me shku jashtë shtetit”, thotë tutje ajo.

Shqetësuese po e sheh edhe Ish-kryetari i Sindikatës së Infermierëve, Fitim Havolli. Fajtorë për ikjen masive të infermierëve i bën udhëheqësit e shëndetësisë.

“Kam ngrit si shqetësim para pesë vite që ky problem do t’i ndodh vendit tonë por faji gjithmonë është tek politika që udhëheq me sistemin tonë shëndetësorë. Realisht sistemi shëndetësor në Kosovë që nga paslufta edhe duke qenë përfaqësues në pjesë të ndryshme në organizata të ndryshme brenda mbrojtjes së këtij komuniteti, kam ngrit si shqetësim qysh para pesë viteve që ky problem do t’i ndodh vendit tonë por faji është gjithmonë tek njerëzit që udhëheqin me sistemin tonë shëndetësor”, thotë Havolli.

Ai e konsideron si të vonuar mundësinë e parandalimit të ikjes së profesionistëve shëndetësor, duke e parë siç thotë se si po udhëhiqet shëndetësia në Kosovë.

“Realisht është shumë vonë për ta parandaluar këtë ikje por së paku për ta minimizuar ose për të shkuar drejtë një eliminimi të ngadalshëm, meqenëse jemi futur në krizë të kësaj çështje. Duke e parë se si po udhëhiqet sot institucionet shëndetësore. Nuk ka shqetësim më të madh se sa me të ikë njerëzit që e trajtojnë jetën e njerëzve. Është çështje shumë senzitive. Me të ik profesionistët të cilët kanë përvojë jashtë vendit, ti ki me mbet pa profesionistë”, u shpreh Havolli.