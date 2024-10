Shqipëria, me nivelin më të ulët të shitjeve online në rajon

Kjo dukuri është një tregues i sfidave që vendi përballet në fushën e tregtisë elektronike, duke përfshirë ndërgjegjësimin dhe adoptimin e teknologjisë digjitale në biznes.

Sipas raportit të Balkan Barometer 2024, Shqipëria ka nivelin më të ulët të shitjeve online në rajon, me një përqindje të konsiderueshme të bizneseve që kanë më pak se 5% të shitjeve të tyre të realizuara përmes internetit.

Rezultatet Kryesore:

Shqipëria me shitje të ulëta online: 81% e bizneseve në Shqipëri raportojnë se më pak se 5% e shitjeve të tyre realizohen online, që është një nga përqindjet më të larta në rajon. Kjo është dukshëm më lartë se mesatarja rajonale prej 60%.

Rajoni dhe Vendet Fqinje: Kosova dhe Bosnja dhe Hercegovina shfaqin rezultate më të përziera, me përkatësisht 49% dhe 35% të bizneseve që raportojnë shitje online nën 5%. Këto vende kanë një përqindje më të madhe të bizneseve që realizojnë mbi 20% ose edhe më shumë se 50% të shitjeve të tyre përmes internetit, duke sugjeruar një pranueshmëri më të lartë të tregtisë elektronike në këto vende.

Shitjet e Larta Online në Kosovë dhe Mal të Zi: Kosova është ndër vendet me performancën më të mirë në këtë kategori, me 14% të bizneseve që raportojnë se më shumë se gjysma e shitjeve të tyre realizohen online. Edhe Mali i Zi paraqitet mjaft mirë me 12% të bizneseve që raportojnë të njëjtën përqindje.

Sfida në Adoptimin e Tregtisë Elektronike: Pavarësisht se shumica e vendeve të Ballkanit po përjetojnë një rritje të teknologjisë, Shqipëria, së bashku me Maqedoninë e Veriut dhe Serbinë, tregon një ngadalësi të ndjeshme në adoptimin e tregtisë elektronike. Në Shqipëri, vetëm 3% e bizneseve realizojnë më shumë se 50% të shitjeve të tyre përmes kanaleve online, që është një nga nivelet më të ulëta në rajon.

Këto të dhëna reflektojnë një tendencë përqendruese që shumë vende të Ballkanit, përfshirë Shqipërinë, kanë ende një rrugë të gjatë për të kaluar në drejtim të rritjes së pranimit të tregtisë online.

Në mënyrë që të përmirësohet ky tregues, kërkohet një përpjekje më e madhe në përmirësimin e infrastrukturës teknologjike, promovimin e përdorimit të internetit dhe edukimin e bizneseve për përfitimet e tregtisë elektronike.

Ndërsa Bosnja dhe Hercegovina, Kosova dhe Mali i Zi tregojnë përmirësime të dukshme, raporti sugjeron se Shqipëria duhet të adresojë pengesat që po kufizojnë rritjen e tregtisë online, në mënyrë që të mbajë hapin me transformimet teknologjike dhe ekonomike të rajonit.

./Monitor