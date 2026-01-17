Shqipëria pjesë e Bordit të Paqes për Gazën me ftesë të Trump, Rama: Krenar për vendin tim

Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama njoftoi sot në 17 janar përmes rrjeteve sociale se Shqipëria është ftuar të bëhet pjesë e Bordit të Paqes për Gazën, një iniciativë ndërkombëtare e ideuar nga presidenti amerikan Donald Trump.
Në postimin e tij, Rama shprehet se ndihet tepër i nderuar nga ftesa personale dhe e konsideron këtë një hap të rëndësishëm për vendin në arenën ndërkombëtare. Sipas tij, Shqipëria përfaqësohet si anëtar themelues, duke ngjitur një tjetër majë të paimagjinueshme vetëm pak vite më parë, dhe kjo pasqyron edhe rritjen e ndikimit të vendit në arenën ndërkombëtare.
Rama thekson gjithashtu se kjo ftesë është një reflektim i marrëdhënieve të thella të partneritetit strategjik mes Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që janë forcuar ndjeshëm gjatë viteve të fundit. Ai shprehet se ndihet krenar për transformimin e Shqipërisë dhe për respektin që vendi ka fituar ndërkombëtarisht.
“Shumë i nderuar nga ftesa personale e presidentit Trump, për ta përfaqësuar Shqipërinë në bordin e paqes, një organizatë e re ndërkombëtare e ideuar prej tij, ku Shqipëria ftohet si anëtar themelues, duke ngjitur kështu ndërkombëtarisht një tjetër majë krejt të paimagjinueshme vetëm deri pak vite më parë. Nuk mund të jem dot më krenar për Shqipërinë, për gjithçka kemi bërë në këto vite duke e kthyer në një Shqipëri tjetër, të dinjitetshme e të respektuar botërisht si asnjëherë, e padiskutim edhe për nivelin ku e kemi ngritur marrëdhënien e partneritetit tonë strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke u ftuar me një respekt e vlerësim krejt të posaçëm nga presidenti Donald J. Trump, për t’u bërë pjesë e një bordi ndërkombëtar të krijuar e kryesuar prej atij vetë dhe për të punuar së bashku me të”, shkruan Rama.
Bordi i Paqes për Gazën u shpall nga Donald Trump si një organizatë ndërkombëtare me qëllim promovimin e paqes dhe stabilitetit në rajonin e Lindjes së Mesme. Ai përfshin figura të njohura ndërkombëtarisht, duke përfshirë liderë politikë, diplomatë dhe përfaqësues të shoqërisë civile, të cilët do të punojnë për dialog dhe zgjidhje paqësore në konfliktin midis Izraelit dhe Palestinës. Përfshirja e Shqipërisë si anëtar themelues shfaq jo vetëm një njohje për rolin e saj diplomatik, por edhe një mundësi të re për të kontribuar në një çështje me rëndësi globale.