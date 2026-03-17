Shqipëria shpall Iranin shtet sponsor të terrorizmit

Kuvendi i Shqipërisë ka votuar me 79 vota pro projektrezolutën e propozuar nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste për shpalljen e Iranit shtet sponsor të terrorizmit, ndërkohë që PD-ja, ashtu sikurse paralajmëroi, ka bojkotuar seancën.
Në fjalën e tij gjatë prezantimit të projektrezolutës, kreu i grupit parlamentar socialist Taulant Balla deklaroi se në thelb të kësaj rezolute është shpallja e Gardës Revolucionare të Iranit dhe organizatës Hezbollah në Liban, si organizata terroriste, si dhe të forcojë bashkëpunimin me partnerët ndërkombëtar në luftën kundër terrorizmit të sponsorizuar nga shtetet dhe rrjetet e tyre.
“Rezoluta dënon çdo formë të mbështetjes shtetërore për terrorizmin, përdorimin e grupeve “proksi” për destabilizim dhe përdorimin e mjeteve hibride, përfshirë sulmet kibernetike kundër institucioneve të shteteve sovrane.
Gjithashtu, rezoluta i bën thirrje qeverisë shqiptare që, në përputhje me legjislacionin dhe në koordinim me aleatët, të shpallë Gardën Revolucionare të Iranit dhe organizatën Hezbollah në Liban si organizata terroriste, si dhe të forcojë bashkëpunimin me partnerët ndërkombëtarë në luftën kundër terrorizmit të sponsorizuar nga shtetet dhe rrjetet e tyre”, deklaroi Balla.
Ky i fundit theksoi se terrorizmi është një strategji e qëllimshme frikësimi, destabilizimi dhe minimi i rendit demokratik. Në këtë kudër, ai risolli në vëmendje sulmet kibernetike që kanë goditur disa nga institucionet në vendin tonë, ku rasti më i fundit u regjistrua para pak ditësh, ku u hakërrua Kuvendi i Shqipërisë.
Balla e konsideroi këtë sulm kibernetik, si akt të mirëfilltë armiqësor, me synim destabilizimin e institucioneve demorkatike dhe funksionimin normal të shtetit. Ai nënvizoi se vigjilenca duhet të vijojë të mbetet e lartë.
“Për Shqipërinë, kjo nuk është një çështje e largët gjeopolitike. Vendi ynë ka qenë vetë objekt i sulmeve të drejtpërdrejta në hapësirën kibernetike. Sulmi i rëndë i vitit 2022 ndaj institucioneve shqiptare ishte një nga episodet më serioze të agresionit kibernetik ndaj një vendi sovran, duke synuar të dëmtonte funksionimin e institucioneve dhe të cenonte besimin e qytetarëve te shteti. Përpjekje të tjera janë parandaluar ose zbuluar në kohë, por vigjilenca duhet të mbetet e lartë. Pak ditë më parë, Kuvendi ishte sërish objekt i një sulmi kibernetik.
Këto nuk janë incidente të zakonshme teknologjike, por akte të mirëfillta armiqësore që synojnë destabilizimin e institucioneve demokratike dhe funksionimin normal të shtetit”, theksoi ai.
Partia Demokratike bojkotoi seancën e sotme plenare, pasi sikurse deklaroi kreu i grupit parlamentar demokrat Gazment Bardhi, seanca u thirr jashtë ditës së zakonshme të mbledhjeve parlamentare dhe pa një rend dite të shpallur zyrtarisht.
Po ashtu, Bardhi njoftoi bojkotin me argumentin se Parlamenti është kthyer në një “fasadë për propagandën e qeverisë”