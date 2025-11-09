Shtatë palestinezë të plagosur nga sulmi i kolonëve në një fshat beduin afër Jerusalemit

Shtatë qytetarë palestinezë u plagosën sot në mëngjes gjatë një sulmi të dhunshëm nga kolonët izraelitë në grumbullimin beduin “al-Ma’azi”, në lindje të fshatit Jaba, në veri të Jerusalemit.
Sipas burimeve lokale, rreth 50 kolonë nga vendbanimi “Adam” sulmuan zonën, duke goditur banorët me gurë dhe duke djegur pronat e tyre, çka shkaktoi dëme të mëdha materiale.
Ky sulm është pjesë e një fushate në rritje të dhunës dhe zgjerimit kolonial në zonat pranë fshatrave beduine, gjë që po ngre shqetësime të mëdha për sigurinë dhe qëndrueshmërinë e banorëve vendas. /mesazhi