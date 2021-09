Shtatori nis lehtshëm, si të përgatisni supë me karota të pjekura dhe mollë

E kam thënë shpesh në postime të tjera, një nga sekretet e shijes për një supë të mirë është që të pjekim perimet. Kështu, shija e tyre do të intensifikohet dhe do të ruajmë shumë vlera ushqyese.

Përbërësit: 400 g karota, 4 kërcej selinoje, 2 mollë, 1 qepë, vaj ulliri, kripë, piper, trumëz ose rigon, 750 ml – 1 l lëng mishi (pule, vegjetal ose ujë).

Përgatitja: Karotat i presim në rrathë dhe i spërkasim me vaj ulliri dhe pak kripë dhe piper. I pjekim në furrë të parangrohur në temperaturë 200⁰C për 15 minuta. Qepën e prerë imët e kaurdisim në pak vaj ulliri deri sa të fillojë të bëhet transparente e të zbutet. Shtojmë te qepa, selinotë dhe mollët e prera në kubikë. Shtojmë karotat e pjekura dhe lëngun e pulës. Rregullojmë shijen me kripë e puper. Mbyllim kapakun e tenxheres dhe i ziejmë për 15 minuta. E kalojmë masën në blender për të përftuar një supë krem. Unë e shoqërova me fara të zeza susami dhe pak piper të kuq të ëmbël. Nëse e provoni, ju bëftë mirë!