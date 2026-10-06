Shtëpia e Bardhë kufizon sërish gazetarët! Pas CNN, edhe Politico nuk lejohet në Air Force One

Në një veprim që nuk është më i habitshëm, Shtëpia e Bardhë të hënën pas “bllokadës” së fundit të CNN ndaj mbulimit gazetaresk në Air Force One, refuzoi të lejojë Politico-n të hipë në aeroplanin presidencial, që do të thotë se organizata e lajmeve nuk mund të përmbushë detyrimet e saj si anëtare e grupit të gazetarëve që shoqërojnë Presidentin.
Një zëdhënës i Politico konfirmoi se medias iu ndalua hyrja në grupin e gazetarëve që mbulonin udhëtimet e Presidentit larg shtëpisë, gati një muaj pasi Presidenti Donald Trump njoftoi më 18 shtator se po “ndalon” Politico-n, CNN-in dhe MS NOW nga Shtëpia e Bardhë, një veprim që ekspertët ligjorë e kanë quajtur jokushtetues.
Më pas, mediat ngritën një padi, duke pretenduar se ndalimi shkelte Amendamentin e Parë dhe të Pestë të Kushtetutës. Gjykatësi Timothy J. Kelly lëshoi një urdhër të përkohshëm duke i kërkuar administratës Trump të rivendoste kredencialet e gazetarëve .
Që atëherë, Shtëpia e Bardhë e ka bllokuar vazhdimisht CNN-in nga udhëtimi me Air Force One në ditët kur ishte radha e saj për të përfaqësuar rrjetet televizive në ekipin e mbulimit. Tani, në ditën kur ishte radha e Politico-s për të përfaqësuar shtypin e shkruar në ekipin e mbulimit, është bllokuar edhe ajo.
Administrata Trump duket se po i justifikon këto kufizime të reja duke argumentuar se qasja në kompleksin e Shtëpisë së Bardhë është e ndryshme nga qasja në hapësira të tjera , siç është Air Force One. Associated Press ka ngritur tashmë padi për këtë dallim, pasi Trump ishte përpjekur ta ndalonte agjencinë e lajmeve nga hapësira të caktuara vitin e kaluar.
Javën e kaluar, kur gazetarët e revistës TIME pyetën nëse Trump po e injoronte urdhrin e gjykatës, ai u përgjigj negativisht, me drejtorin e komunikimit Steven Chung që ndërhyri, duke thënë: “Gjykatësi në thelb urdhëroi rivendosjen e aksesit të tyre në Shtëpinë e Bardhë, por kjo është ndryshe nga lejimi i grupit të shtypit për të hyrë në ngjarje në Zyrën Ovale ose në Air Force One.”
Trump pritet të udhëtojë për në Nebraska këtë të hënë si pjesë e fushatës së tij. Me Politico të përjashtuar nga udhëtimi, Shtëpia e Bardhë ua ka ofruar vendin e saj organizatave të tjera të lajmeve që rrotullohen në ekipin që mbulon udhëtimin.
Në një lëvizje për të mbështetur Politico-n, disa media refuzuan të mbulonin qëndrimin e tij, sipas burimeve të njohura me çështjen që folën për CNN.
Në fund të fundit, konferenca për shtyp e Shtëpisë së Bardhë të dielën në mbrëmje nuk përmendi asnjë media që shoqëronte presidentin në udhëtim, ndoshta duke sugjeruar që pozicioni i lënë bosh nga Politico nuk ishte mbushur.