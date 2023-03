Shtëpia e Bardhë: Nëse Kina propozon armëpushim, Kievi ta refuzojë – VIDEO

Nëse Kina bën thirrje për një armëpushim gjatë vizitës së Xi në Moskë, Kievi duhet ta refuzojë atë, deklaroi zëdhënësi i Këshillit të Sigurisë Kombëtare John Kirby për CNN.

”Në thelb do të ratifikonte atë që (rusët) ishin në gjendje të pushtonin brenda Ukrainës dhe do t’u jepte atyre kohë dhe mundësi. për t’u përgatitur”, deklaroi zëdhënësi John Kirby.

John Kirby says any “call for a ceasefire” in Ukraine is “unacceptable.”

Just more proof that this is US/NATO’s war against Russia and Ukraine is merely an expendable proxy.pic.twitter.com/q8AjnpZAsc

