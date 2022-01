Shtesat e janarit, profesionistët shëndetësorë do t’i marrin me pagën e muajit shkurt

Ministria e Shëndetësisë ka bërë të ditur se shtesat e janarit prej 10 për qind të pagës bazë, por jo më pak se 60 euro, do të dalin me pagën e muajit shkurt.

Ministria e Shëndetësisë ka bërë të ditur përmes një komunikate për media se krejt kjo për shkak të agregimit të të dhënave për një numër të madh të profesionistëve shëndetësorë.

“Ministria e Shëndetësisë informon se për shkak se agregimi i të dhënave për një numër të madh të profesionistëve shëndetësorë dhe stafit mbështetës nga dhjetëra organizata buxhetore do të marr një kohë, pagesa e 10% të pagës bazë, do të bëhet me pagën e muajit shkurt, në mënyrë retroaktive edhe për muajin janar 2022”, thuhet në komunikatë.

Më 26 janar 2022, Qeveria e Kosovës ka ndarë 5.6 milionë euro për pagesën shtesë për profesionistët shëndetësorë dhe për stafin mbështetës në sektorin publik.