Shteti i parë amerikan, New Yorku ndalon syzet inteligjente në të gjitha gjykatat

Shteti i New Yorkut do të ndalojë nga 20 korriku hyrjen me syze inteligjente në të gjitha objektet gjyqësore, për shkak të shqetësimeve se ato mund të përdoren për regjistrime të fshehta.
Ndalimi vlen për të gjitha syzet me kamera ose mikrofon, përfshirë modelet me lente optike, dhe do të zbatohet në mbi 1200 gjykata në të gjithë shtetin.
Vizitorët do të duhet t’i dorëzojnë pajisjet te sigurimi para hyrjes.
Autoritetet thonë se masa synon të mbrojë privatësinë e dëshmitarëve, jurisë dhe integritetin e proceseve gjyqësore, pasi syzet inteligjente e bëjnë të vështirë zbulimin e regjistrimeve të paautorizuara.
New Yorku është shteti i parë në SHBA që vendos një ndalim të tillë në të gjithë sistemin gjyqësor.