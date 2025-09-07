Shtohet vonesa e flotiljes së ndihmave për Gazën nga Tunizia

Nisja nga Tunizia e aktivistëve pro-palestinezë që synojnë të thyejnë bllokadën detare izraelite ndaj Gazës me anije ndihmash është shtyrë, sipas organizatorëve.
Flotilja pritej të nisej të dielën, por organizatorët njoftuan se udhëtimi u zhvendos për të mërkurën, 10 shtator, për shkak të “arsyeve teknike dhe logjistike jashtë kontrollit”.
Maghreb Sumud Flotilla, që synon të bashkohet me anijet e Global Sumud Flotilla të nisura më herët nga Spanja dhe Italia, kishte pësuar tashmë vonesa për shkak të motit të keq. /mesazhi