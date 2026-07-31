Shuhet Franc Bekenbaueri i futbollit italian

Legjenda italiane e fushës Franco Baresi ndërron jetë në moshën 66-vjeçare
Futbolli italian dhe ai botëror kanë humbur një nga mbrojtësit më të mëdhenj të të gjitha kohërave. Franco Baresi, kapiteni legjendar i AC Milan dhe një simbol i një prej brezave më të suksesshëm të klubit të famshëm italian, ka ndërruar jetë në moshën 66 vjeç.
Lajmi për vdekjen e tij u konfirmua nga AC Milan në një postim emocional në mediat sociale.
“E gjithë historia e Milanit vajton vdekjen e Franco Baresi-t Shembulli, integriteti dhe vlerat e tij do të mbeten përgjithmonë pjesë e ADN-së së klubit tonë, ashtu si fanella e tij legjendare me numrin gjashtë. Ngushëllimet që AC Milan i dërgon familjes së Franco Baresi-t ndahen nga çdo tifoz i Rossonerëve, i cili e përjeton këtë humbje si të vetën”, thanë gjigantët italianë.
Baresi e kaloi të gjithë karrierën e tij me fanellën e Milanit, me të cilin luajti deri në 719 ndeshje. Gjatë dy dekadave me fanellën kuqezi, ai fitoi gjashtë tituj kampionë italianë, tre Kupa Evropiane, dy Kupa Ndërkontinentale dhe shumë trofe të tjerë, duke lënë një gjurmë të pashlyeshme në historinë e klubit.
Ai ishte kapiteni i brezit që dominoi futbollin evropian në fund të viteve 1980 dhe fillim të viteve 1990 nën udhëheqjen e Arrigo Saçhi-t dhe Fabio Capello-s. Pas karrierës së tij si lojtar, Milani e tërhoqi nga përdorimi fanellën me numrin 6, duke i bërë atij nderin që vetëm legjendat më të mëdha të klubeve e kanë marrë.
Ai bëri 81 paraqitje për ekipin kombëtar italian dhe ishte pjesë e ekipit që fitoi Kupën e Botës 1982, ndërsa si kapiten e udhëhoqi ekipin në finalen e Kupës së Botës 1994.
Sharmi i Franco Baresi-t në fushë, stili i lojës dhe etika, i jepnin atij një prestigj në fushë të ngjashëm me legjendën gjermane Franc Bekenbauer. Fiks, ai ishte Bekenbaueri i futbollit italian. Dhe nëse do kishte luajtur para gjermani të famshëm, ky i fundit do ishte quajtur Baresi i futbollit gjerman. /tesheshi